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11.01.1820:09

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Иордании в Москве А.Адайле

17-11-01-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

11 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Иорданского Хашимитского Королевства в Москве Амджада Оде Адайле по его просьбе.

В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня с акцентом на сирийское урегулирование в контексте российских усилий по организации в Сочи 29-30 января Конгресса сирийского национального диалога, а также положение дел на палестинских территориях в свете эскалации напряженности, вызванной решением Администрации США признать Иерусалим столицей Израиля.

Были также рассмотрены некоторые аспекты дальнейшего поступательного развития многоплановых российско-иорданских связей.

 
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