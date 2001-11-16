Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с развитием ситуации в лагере сирийских беженцев «Рукбан» в районе сирийско-иорданской границы

7 января МИД Иордании сообщил о том, что Амман одобрил разовую доставку гуманитарной помощи через границу Королевства в лагерь сирийских беженцев «Рукбан», расположенный на территории Сирии. 8 января в лагерь был доставлен груз с продуктами и предметами первой необходимости. Номенклатура и объем гуманитарной помощи не сообщаются.

Приветствуем доставку помощи нуждающимся в «Рукбане». Одновременно настаиваем на необходимости уважения при осуществлении гумпоставок суверенитета, территориальной целостности и независимости Сирии, соблюдения норм международного гуманитарного права.

Лагерь «Рукбан» находится в пределах 55-километровой зоны с центром в населенном пункте Эт-Танф, которая де-факто оккупирована вооруженными силами США. В указанный район не допускаются подразделения сирийской армии и представители законных властей САР. В американских опорных пунктах продолжается подготовка боевиков сирийских незаконных вооруженных формирований. Для гуманитарных конвоев ООН, которые пытались попасть в «Рукбан» с сирийской территории, «граница» остается герметично закрытой. По различным оценкам, порядка 60 тыс. человек в «Рукбане» находятся в крайне бедственном положении, испытывают острую нехватку в продовольствии и медикаментах.

Считаем недопустимыми попытки Вашингтона оправдать применение вооруженной силы против суверенитета и территориальной неприкосновенности Сирийской Арабской Республики. Уверения США в том, что их военные якобы находятся на сирийской земле для борьбы с террористами, малоубедительны и не выдерживают никакой критики. Требуем снятия любых ограничений на доступ конвоев с продуктами питания и медикаментами, повышения прозрачности проводимых гуманитарных акций. Напоминаем, что вооружённые силы США несут всю полноту ответственности в оккупированной ими 55-километровой зоне сирийского Эт-Танфа.