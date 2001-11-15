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Выступление Постоянного представителя России при ОБСЕ А.К.Лукашевича на заседании Постоянного совета ОБСЕ, Вена, 11 января 2018 года
На заявление Действующего председателя ОБСЕ,
мининдел Италии А.Альфано
Уважаемый господин Председатель,
Уважаемый господин Министр,
Признательны за подробное изложение приоритетов председательства Италии в ОБСЕ в 2018 г., многие из которых мы разделяем.
Ваше председательство приходится на непростой исторический период времени. Между странами ОБСЕ нет ни согласия, ни доверия. Оказались обмануты надежды на построение в Евро-Атлантике единой и неделимой системы безопасности. Вопреки заверениям, которые звучали после «холодной войны», мы наблюдали и продолжаем наблюдать продвижение на восток военной инфраструктуры НАТО. На протяжении лет методично разрушались основы стратегической стабильности, в том числе договорные. Мы были свидетелями агрессивной политики «цветных революций», вмешательства во внутренние дела государств, смены неугодных правительств. В ходу политика санкций и ограничений, истинная цель которой – создание торгово-экономических преимуществ и сдерживание развития конкурентов. Вместо равноправного сотрудничества мы наблюдаем «двойные стандарты» и слышим заявления об «исключительности» отдельных наций и стран. Все это не помогает решать, а наоборот порождает проблемы и конфликты, делает всех нас слабее перед лицом общих угроз терроризма, незаконной миграции, наркотиков, торговли людьми и организованной преступности.
Мы согласны с тем, что сегодня первостепенное значение для Европы приобретает задача возрождения «духа Хельсинки» и восстановления доверия между странами ОБСЕ. Надеемся, что итальянская дипломатия с присущей ей грацией, проницательностью и деликатностью сможет эффективно использовать диалоговые возможности ОБСЕ для преодоления разногласий, сближения позиций и выработки консенсусных ответов на общие вызовы.
Уважаемый господин Министр,
Мы полностью разделяем Ваш настрой на продолжение усилий ОБСЕ по урегулированию региональных конфликтов. В первую очередь это относится к кризису на востоке Украины. Рассчитываем на конструктивную роль председательства в содействии его мирному урегулированию. Необходима всесторонняя поддержка Контактной группы как ключевого формата прямых переговоров конфликтующих сторон – Киева, Донецка и Луганска. Ключом к восстановлению мира в Донбассе остается полное выполнение минского «Комплекса мер», одобренного Советом Безопасности ООН. Необходимо добиться прекращения огня, отвода вооружений и реализации всего политического пакета – предоставления Донбассу особого статуса, проведения конституционной реформы, амнистии и местных выборов. Кроме того, председательству предстоит обеспечивать подлинно объективную и беспристрастную работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.
Нельзя ослаблять усилий на других конфликтных треках. Мы заинтересованы в политическом решении косовской проблемы на основе резолюции 1244 СБ ООН. Будем поддерживать усилия председательства в процессах приднестровского и нагорно-карабахского урегулирования. Высоко оцениваем роль ОБСЕ в поддержании диалога между Грузией, Абхазией и Южной Осетией в рамках международных Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье.
Мы рады, что видное место в числе приоритетов итальянского председательства занимает тематика Средиземноморья и миграционного кризиса. Разделяем Вашу оценку этого кризиса как одного из серьезнейших вызовов безопасности Европы. В борьбе с ним важно добиваться устранения коренных причин массового оттока населения из стран исхода, создавать дополнительные каналы законной миграции, способствовать социальной интеграции мигрантов, противодействовать нетерпимости и ксенофобии в странах приема. Мы поддерживаем настрой председательства на активную работу с государствами-партнерами ОБСЕ.
Уважаемый господин Министр,
Перед странами ОБСЕ стоит важнейшая задача защиты наших граждан от транснациональных угроз, которые с каждым годом становятся более сложными и многоплановыми. Ожидаем от председательства консолидации усилий в борьбе с терроризмом, особенно с пропагандой идеологии террора. Нашей общей целью остается создание глобального антитеррористического фронта. Рассчитываем, что конференция ОБСЕ по борьбе с терроризмом, запланированная Вами на май, послужит реализации этих задач. Мы также поддерживаем намерение председательства активно заняться противодействием незаконному обороту наркотиков, торговле людьми и другими видами трэфикинга. Мы продолжим реализацию в России проектов ОБСЕ по обучению наркополицейских из Афганистана и Сербии.
Считаем важным не ослаблять работу по снижению рисков возникновения конфликтов при использовании информационно-коммуникационных технологий тем более, что в ОБСЕ в последние годы был наработан неплохой инструментарий в этой сфере. Необходимо добиваться его практической реализации, чтобы повысить доверие между странами и не допускать голословных политизированных обвинений друг друга. Наш подход основан на недопущении милитаризации информационного пространства, невмешательстве во внутренние дела государств и безусловном признании их «цифрового» суверенитета.
Мы поддержали основные приоритеты итальянского председательства в экономико-экологическом измерении ОБСЕ, Ваше намерение сосредоточиться на продвижении инноваций, развитии человеческого капитала и совершенствовании надлежащего государственного и корпоративного управления. Полагаем, что ОБСЕ могла бы предоставлять площадку для обмена опытом в сфере цифровой экономики и содействовать государствам в оптимальном использовании результатов научно-технического прогресса.
В то же время рассчитываем, что Италия сохранит преемственность предыдущих председательств Германии и Австрии и продолжит диалог по вопросам экономической взаимосвязанности. Убеждены, что ОБСЕ способна стать площадкой для налаживания контактов между различными интеграционными объединениями Евразии и Европы. Это важно для воплощения перспективной концепции единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.
Нельзя также забывать о таких важных направлениях экономической работы ОБСЕ, как развитие мультимодальных транспортных перевозок и транспортных коридоров, снижение риска природных и техногенных катастроф, борьба с коррупцией и отмыванием денег.
Уважаемый господин Министр,
Серьезной оптимизации требует человеческое измерение ОБСЕ. Сохраняющиеся тематические перекосы, организационные проблемы и самоуправство институтов серьезно ограничивают диалог и сотрудничество в этой области. Надеемся, что Италии удастся ответить на эти вызовы, включая наведение порядка на Обзорном совещании в Варшаве. Разделяя мысль о значительной роли гражданского общества и молодежи в современном мире, не следует забывать, что ОБСЕ все-таки является межправительственной организацией.
Считаем необходимым уделять приоритетное внимание уважительному отношению к традиционным ценностям человечества, социальным и экономическим правам человека, правам нацменьшинств, включая их языковые и образовательные права, борьбе с торговлей людьми, недопустимости преследования журналистов и СМИ по политическим мотивам, сохранению культурно-исторического наследия, сокращению безгражданства, невмешательству в частную и семейную жизнь, борьбе с дискриминацией в спорте. Императивом должно стать противодействие распространению экстремистской и неонацистской идеологии, обелению нацистов и их приспешников, разрушению и осквернению памятников борцам антигитлеровской коалиции, попыткам фальсификации истории Второй мировой войны и пересмотру решений Нюрнбергского трибунала. Считаем, что назрела необходимость принятия комплексного министерского решения ОБСЕ по защите прав ребенка тем более, что этой теме в прошлом году был посвящен семинар в Варшаве.
Ожидаем, что в год итальянского председательства будет, наконец, выполнено поручение СМИД в Базеле 2014 г. о принятии деклараций по борьбе с христиано- и исламофобией. Напоминаем о российской инициативе разработать рабочие определения нетерпимости и дискриминации в отношении христиан и мусульман.
В повестке дня ОБСЕ остаются также задачи по ее институциональной реформе, разработке Устава, исправлению тематического и географического дисбалансов, выработки единых правил работы исполнительных структур и принципов наблюдения за выборами.
В завершение позвольте пожелать Италии удачи на непростом поприще председательства. В условиях разброса позиций государств привести их к консенсусу потребует больших усилий и умения. Уверены, что команда итальянского председательства в достатке обладает находчивостью Леонардо да Винчи, изяществом Рафаэля, умением связывать Запад с Востоком, присущим Марко Поло, и решительностью Гарибальди. Приветствуем Ваше намерение работать максимально открыто и прозрачно, в полной мере учитывая интересы и позиции всех государств, как того требует мандат председательства. Со своей стороны готовы к честному взаимодействию и партнерской поддержке всех начинаний, направленных на восстановление доверия, укрепление безопасности и сотрудничества на пространстве ОБСЕ.
Благодарю за внимание.