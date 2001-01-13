О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Ирана М.Д.Зарифом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

10 января Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел встречу с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран М.Д.Зарифом.

Основное внимание в ходе беседы было уделено вопросам выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в свете продолжающейся неконструктивной линии США на этом направлении. Стороны подтвердили приверженность устойчивой реализации СВПД, а также намерение и далее добросовестно соблюдать свои обязательства по нему. Высказано обоюдное мнение, что возможный срыв реализации СВПД вследствие действий Вашингтона будет противоречить задаче поддержания международной и региональной безопасности и стабильности, негативно скажется на многосторонних усилиях в сфере ядерного нераспространения.

Министры условились продолжить плотные двусторонние контакты по этому вопросу.

Был также затронут ряд актуальных региональных проблем, включая ситуацию в Сирии.