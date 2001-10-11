О встрече заместителя Министра иностранных дел России И.В.Моргулова с Послом КНР в России Ли Хуэем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

10 января заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Российской Федерации Ли Хуэя.

В ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг Корейского полуострова. Достигнута договоренность продолжать плотную координацию российских и китайских усилий, направленных на ее политико-дипломатическое урегулирование.