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10.01.1818:14

О встрече заместителя Министра иностранных дел России И.В.Моргулова с Послом КНР в России Ли Хуэем

11-10-01-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

10 января заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Российской Федерации Ли Хуэя.

В ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг Корейского полуострова. Достигнута договоренность продолжать плотную координацию российских и китайских усилий, направленных на ее политико-дипломатическое урегулирование.
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