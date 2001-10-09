О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Йемена в Москве А.Аль-Вахейши

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

10 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Йеменской Республики (ЙР) в Москве Ахмеда Аль-Вахейши по его просьбе.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии военно-политической и гуманитарной ситуации в Йемене с акцентом на необходимость скорейшего урегулирования продолжающегося там вооруженного конфликта мирными средствами, через инклюзивный национальный диалог и учет интересов всех ведущих политических сил ЙР.