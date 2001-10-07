О встрече первого заместителя Министра иностранных дел России В.Г.Титова с Послом Болгарии в Москве Б.Коцевым

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

10 января первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации В.Г.Титов принял Посла Республики Болгарии в Москве Б.Коцева по его просьбе.

В ходе беседы были обсуждены приоритеты болгарского председательства в Совете Европейского союза в первой половине 2018 г., а также актуальные аспекты двустороннего сотрудничества, включая совместные мероприятия по празднованию в марте с.г. 140-й годовщины Освобождения Болгарии в результате Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.