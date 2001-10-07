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10.01.1813:09

О встрече первого заместителя Министра иностранных дел России В.Г.Титова с Послом Болгарии в Москве Б.Коцевым

7-10-01-2018

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

10 января первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации В.Г.Титов принял Посла Республики Болгарии в Москве Б.Коцева по его просьбе.

В ходе беседы были обсуждены приоритеты болгарского председательства в Совете Европейского союза в первой половине 2018 г., а также актуальные аспекты двустороннего сотрудничества, включая совместные мероприятия по празднованию в марте с.г. 140-й годовщины Освобождения Болгарии в результате Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
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