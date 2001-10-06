О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Палестины в Москве А.Нофалом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

10 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Палестина в Москве А.Нофала по его просьбе.

В ходе беседы подробно обсуждалось положение дел на палестинских территориях, включая сектор Газа, в свете эскалации напряженности, вызванной решением Администрации США по Иерусалиму 6 декабря 2017 г.

Особое внимание было уделено актуальным вопросам палестино-израильского урегулирования и проблематике восстановления палестинского единства, в том числе в контексте российских усилий по оказанию содействия этому процессу.

Был констатирован обоюдный настрой на поддержание и впредь активного российско-палестинского политического диалога и дальнейшее развитие всего комплекса традиционно дружественных двусторонних отношений.