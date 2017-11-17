Новости
Январь 2018
-
15 Пресс-центр МИД России (Корпус № 1 МИД, Смоленская-Сенная пл., д. 30, строение 2)10.01.18 5-10-01-2018
О предстоящей пресс-конференции Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
15 января в Пресс-центре МИД России (Корпус № 1 МИД, Смоленская-Сенная пл., д. 30, строение 2, расположен справа от Центрального здания Министерства, конференц-зал) состоится пресс-конференция Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году.
Приглашаются представители российских и зарубежных СМИ.
Начало пресс-конференции – в 10.00.
Аккредитация до 10.00 часов 12 января.
Вход – с 7.30 по редакционным удостоверениям (для российских СМИ) и аккредитационным карточкам (для иностранных СМИ). Проход закрывается в 9.15 (для журналистов с фото- и видеооборудованием вход – с 7.30 до 8.30).
Онлайн-трансляция пресс-конференции будет осуществляться на веб-сайте МИД России в разделе «Видео» на русском, английском, французском и испанском языках, на аккаунтах в социальных сетях «Перископ» (https://www.periscope.tv/MID_RF), «Facebook» (https://www.facebook.com/MIDRussia) и «ВКонтакте» (https://vk.com/mid).
Конференц-зал оснащен Wi-Fi доступом в Интернет.
Для оперативной обработки и передачи информации в Пресс-центре организованы стационарные компьютерные рабочие места с выходом в Интернет по кабельной связи и через Wi-Fi доступ, будет обеспечена телефонная и факсимильная связь.Справки по тел.: +7 (499) 244-20-87.