Заявление официального представителя МИД Российской Федерации М.В.Захаровой в связи с высылкой российских журналистов из Латвии

Как полноправный член ОБСЕ Россия ожидает от Представителя Организации по вопросам свободы СМИ А.Дезира внятной публичной позиции и конкретных шагов в качестве реакции на акты высылки российских журналистов из Латвии. В ходе своего недавнего визита в Москву господин Дезир неоднократно подчеркивал, что принцип взаимности в такого рода вопросах – путь, ведущий к опустошению информационной среды. Сейчас в его силах реализовать взятые на себя обязательства по урегулированию подобного рода ситуаций.

Отсутствие же в очередной раз оперативной и четкой реакции и действенных мер со стороны Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ будет означать, что иного механизма, кроме ответных мер, нет, и ОБСЕ это признает.

Господин Дезир, обращаемся к Вам в Вашем качестве полномочного арбитра представительной международной организации в этом вопросе. Ожидаем, что Вы сможете доказать свою способность стоять на страже обеспечения свободы слова на пространстве ОБСЕ.