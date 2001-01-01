О 25-летии установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Чешской Республикой

По случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Россией и Чехией 1 января Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров направил Заместителю Председателя Правительства, Министру иностранных дел Чешской Республики М.Стропницкому поздравительное послание следующего содержания:

«Уважаемый господин Министр,

Примите поздравления по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Чешской Республикой.

Сложившиеся добрые традиции многолетнего продуктивного российско-чешского сотрудничества, межчеловеческого общения стали прочной основой взаимодействия наших стран на современном этапе.

В нынешние непростые для международных отношений времена России и Чехии совместными усилиями удалось сохранить высокий уровень политического диалога, результативное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство. Это нашло свое практическое подтверждение в убедительных содержательных итогах официального визита Президента Чешской Республики М.Земана в Российскую Федерацию в ноябре 2017 года.

Убежден, что накопленный положительный опыт двустороннего сотрудничества будет способствовать дальнейшему развитию российско-чешских отношений на благо народов наших стран и укреплению стабильности и безопасности в Европе.

Желаю Вам здоровья и успехов, а чешскому народу – мира и благополучия.

С.ЛАВРОВ

г. Москва, 1 января 2018 года»