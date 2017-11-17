Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова кинокомпании «Родина» для фильма о Ю.М.Воронцове на телеканале «Россия-24», Москва, 31 декабря 2017 года

Вопрос: Каковы роль и место Ю.М.Воронцова в истории советской и российской дипломатии? В чем его уникальность как дипломата? Что из его взглядов на дипломатию можно было бы использовать сегодня?

С.В.Лавров: Роль Ю.М.Воронцова в нашей дипломатии, даже более широко - во внешнеполитической деятельности СССР и Российской Федерации очень трудно переоценить.

Это человек энциклопедических знаний, высочайшей эрудиции, профессионал высшей категории и при этом беззаветный патриот, который всегда руководствовался интересами своей Родины. Он никогда не ставил возможность красиво произнести некую резкость и сорвать сиюминутный восторг публики выше, чем необходимость видеть долгосрочные последствия того или иного шага, слова. Как говорится, «слово не воробей», и очень часто те, кто стремится сыграть на публику, делают это в ущерб долгосрочным интересам. Он играл в «долгую».

Ю.М.Воронцов всегда видел необходимость выстраивания хороших, добрых отношений со всеми странами. При этом никогда не закрывал глаза на некие «красные линии», которые мы не можем переходить, исходя из своей национальной гордости, национальных интересов, нашей истории, культуры, нашего законного места в мире.

Он служил в самых разных странах – начал в США, потом были Индия, Франция, Афганистан. В этой стране он с огромным достоинством обеспечил должный уход наших войск, нашего контингента, которые с гордо поднятой головой под командованием генерала Б.В.Громова покинули Афганистан не в качестве капитулянтов и побежденных, а как представители великой страны, принявшей советующее решение.

В конце своей карьеры в МИДе он вновь вернулся в США, переехав из Нью-Йорка, где был Постоянным представителем России при ООН, в Вашингтон. Это были годы, когда приходилось по максимуму использовать свое дипломатическое искусство, потому что профессионалы понимали опасность линии, напоминавшей скольжение по наклонной плоскости, которую контролировали наши западные коллеги. Одновременно Ю.М.Воронцов отстаивал нашу самостоятельность таким образом, чтобы не впадать в ненужную конфронтацию. Сейчас у нас абсолютно такая же линия, просто тогда это было делать гораздо сложнее, учитывая иллюзорные настроения, витавшие в головах российской политической элиты. Мне выпала честь сменить Ю.М.Воронцова на посту Постоянного представителя России при ООН. Он переехал, как я уже сказал, в Вашингтон, и несколько лет мы трудились параллельно в двух американских столицах - столице США и столице ООН. Часто виделись, пересекались в ситуациях, когда приезжали российские руководители для участия в сессиях органов ООН.

Мне действительно было очень полезно и по-человечески очень приятно общаться с этим великим дипломатом, великим человеком.