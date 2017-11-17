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28.12.1710:38

О заседании в МИД России Межведомственной комиссии по рассмотрению обращений граждан Российской Федерации в связи с ограничениями их права на выезд из Российской Федерации

2527-28-12-2017

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

26 декабря в МИД России состоялось двенадцатое в текущем году заседание Межведомственной комиссии по рассмотрению обращений граждан Российской Федерации в связи с ограничениями их права на выезд из Российской Федерации.

На заседании Комиссии было рассмотрено 3 обращения российских граждан, которым ранее было отказано в оформлении заграничного паспорта для выезда из Российской Федерации по причине их осведомлённости в сведениях, составляющих государственную тайну.

После получения запросов Комиссии временные ограничения на выезд за рубеж были сняты с 2 заявителей решениями руководителей организаций, ранее установивших такие ограничения.

В одном случае было принято решение о переносе рассмотрения обращения заявителя на одно из последующих заседаний Комиссии.

Следующее заседание Комиссии намечено на 24 января 2018 г.
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