Об участии заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова в протокольном мероприятии в Посольстве Кубы в России

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков посетил протокольное мероприятие в Посольстве Республики Куба в Москве в связи с предстоящим отъездом Посла Кубы в России Э.Р.Лосады Гарсии.

С.А.Рябков выступил с приветственным словом, в котором особо отметил весомый вклад Э.Лосады Гарсии в развитие стратегического российско-кубинского партнерства. Была дана высокая оценка эффективной работе Посла Кубы по продвижению взаимодействия между нашими странами по самому широкому спектру направлений, способствовавшей выводу двусторонних связей в политической, экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах на новый уровень и созданию их надежной инфраструктуры на перспективу.

С.А.Рябков пожелал Э.Лосаде Гарсии успехов в дальнейшей профессиональной деятельности и выразил надежду на продолжение сотрудничества.