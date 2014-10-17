Выступление Постоянного представителя России при ОБСЕ А.К.Лукашевича на заседании Постоянного совета ОБСЕ о ситуации на Украине и необходимости выполнения Минских договоренностей, Вена, 21 декабря 2017 года

Уважаемый господин Председатель,

К сожалению, снова наблюдаем резкое обострение ситуации в Донбассе. Значительно возросло число нарушений режима прекращения огня, в т.ч. с применением запрещенных Минскими договоренностями вооружений, включая системы залпового огня. 19 декабря в Ясиноватой СММ зафиксировала более 4 тысяч разрывов снарядов и выстрелов. По данным прессы, 20 декабря обстрел Ясиноватой возобновился. Два мирных жителя погибли и ещё двое ранено.

13 декабря ВСУ подвергли опасности жизнь наблюдателей СММ открыв огонь из крупнокалиберной артиллерии в непосредственной близости от офиса миссии в Попасной. Впоследствии наблюдатели установили результаты этого обстрела в Первомайске и Стаханове, где были разрушены и повреждены, как минимум, 5 домов и ЛЭП. Ситуация повторилась 18 декабря.

С 11 по 19 декабря, по данным СММ, в результате обстрелов с направлений, где дислоцируются силовики, ранено шесть мирных жителей, зафиксированы масштабные повреждения и разрушения – в Стаханове, Первомайске, Докучаевске, Горловке. Нанесены артудары по Калиново-Борщеватой, Луганскому и Саханке. Обнаружены новые воронки от снарядов в районе Донецкой фильтровальной станции, выпущенных по территории под контролем ДНР.

В последние дни по Донецку сделано 6,5 тыс. выстрелов, по Луганску – 1,5 тыс. Таких масштабных разрушений в Донбассе не фиксировалось давно. Рассчитываем, что СММ оперативно и более тщательно проверит эти данные.

Огонь по этим населенным пунктам и объектам велся из крупнокалиберной артиллерии. Обнаружить её, как мы понимаем, СММ мешают ложные и истинные минные препятствия на территории под контролем ВСУ, с которыми, только на этой неделе (11 – 19 декабря), СММ столкнулась 24 раза (что в два раза больше всех ограничений СММ на территории под контролем ополчения за аналогичный период). О количестве украинский вооружений в Донбассе можно судить по результатам проверки складов – на этой неделе в местах хранения ВСУ наблюдатели не досчитались 330 единиц военной техники.

Киев торпедирует разведение сил. ВСУ отказываются отводить силы и средства в Станице Луганской, несмотря на то, что в Контактной группе насчитали уже 15 семидневных периодов полной тишины. Силовики дестабилизируют обстановку и на других участках разведения. В Петровском практически ежедневно СММ фиксирует нарушения режима прекращения огня. В Золотом беспилотник СММ обнаружил 169 мин внутри участка разведения со стороны территории под контролем правительства.

Обострение в Донбассе началось с занятием ВСУ и националистическими батальонами сел Травневое и Гладосово. Такие провокации, которые приводят к сближению позиций сторон и, соответственно, к эскалации боевых действий, должны быть прекращены.

Очередное «новогоднее» перемирие с 23 декабря, о котором стороны договорились на заседании Контактной группы 20 декабря в Минске, должно разрядить обстановку. Однако доверие к украинской стороне отсутствует – нужны твердые гарантии, что перемирие будет соблюдаться. Ожидаем, что, как минимум, будут отведены карательные батальоны и формирования «Правого сектора» от линии соприкосновения. Приказы для вооруженных сил Украины о неприменении оружия должны быть опубликованы.

Однако от украинской стороны, напротив, слышим заявления об усилении военной группировки в Донбассе со стороны президента П.Порошенко и развязавшего карательную операцию А.Турчинова.

Вывод российских офицеров СЦКК с территории Украины, к сожалению, был использован украинской стороной как повод для еще большей интенсивности обстрелов.

Причины, по которым стало невозможным дальнейшее присутствие российских офицеров на территории Украины, мы неоднократно излагали. Регулярно говорили об этом на заседаниях Постсовета, а также в ходе венского СМИД. Но нас не слышали. Или не хотели слышать. К тому же, начиная с сентября МИД России направил украинской стороне 4 ноты, которые остались без ответа. Мы привлекали внимание к этой проблеме в «Нормандском формате», в рамках Контактной группы. Однако, все наши обращения украинская сторона проигнорировала. Удивлены, что для некоторых это решение стало неожиданностью.

Напомним, что российские офицеры прибыли на Украину по просьбе Киева, внесли весомый вклад в стабилизацию обстановки. Но украинские власти в этом более не заинтересованы, раз создали условия, неприемлемые для продолжения работы. Препятствия, чинимые российским участникам СЦКК на подконтрольной правительству территории в целом значительно более серьезные, нежели затруднения, с которыми сталкиваются наблюдатели СММ.

Уверены, что СММ сможет и в этих условиях эффективно продолжить свою деятельность, укрепляя в соответствии с мандатом контакты с местными властями. Призываем СММ не сокращать, а напротив, наращивать активность в районе линии соприкосновения. Приветствуем посещение ими Травневого, на что потребовалось несколько недель. Подтвердилось присутствие в деревне представителей известного своими преступлениями карательного батальона «Айдар».

Положительно оцениваем то, что СММ пронаблюдала и верифицировала возвращение на родину российских военнослужащих, работавших в составе СЦКК. Это было весьма важно в целях предотвращения провокаций. Один эпизод все-таки имел место: офицера продержали на украинском пункте пропуска около 5 часов. Такие вещи мы не оставим без должной реакции.

Очевидна связь событий в Донбассе с политическим бурлением в Киеве. Десятитысячные митинги с участием ветеранов карательной операции, радикальных националистов требуют импичмента президента П.Порошенко. Наблюдаем за действиями авантюриста и военного преступника М.Саакашвили, приказавшего применять тяжелые вооружения против мирного населения. В этом он брат-близнец нынешнего киевского руководства. Т.н. активисты постоянно вмешиваются в работу судов и правоохранительных органов. Так, по-вашему, выглядят европейские стандарты верховенства закона? В Киеве снова попытки захвата зданий. На этот раз в столкновениях у Октябрьского дворца пострадали 32 полицейских. Некоторые западные представители сочли это «злоупотреблением правом на мирный протест». В какую сторону они смотрели зимой 2013-2014 гг., непонятно. Или для той ситуации действовали другие правила?

В заключение еще раз хотим подчеркнуть, что Минские договоренности – безальтернативный путь к мирной стабилизации. Другие варианты чреваты новыми жертвами и разрушениями. Киев их уже пробовал. Повторять не стоит.

Избитые украинские спекуляции на тему внешней агрессии, армии вторжения – всего лишь пропагандистская завеса, прикрывающая желание продолжать конфликт. Эти тезисы плохо сочетаются, например, с приглашением российских офицеров СЦКК на Украину.

В этом же ряду – препятствование прямому диалогу Киева с Донецком и Луганском. Внимательнее читайте Минские договоренности. Все ключевые вопросы подлежат согласованию с представителями Донецка и Луганска. В том числе вопросы подготовки выборов (п. 12). Поэтому любые разговоры о том, что легитимные представители появятся только после выборов – это искажение Минских договоренностей.

Не имеют оснований попытки выставить карательную операцию против Донбасса как вид самообороны. Накачивание Украины американскими и канадскими вооружениями и техникой подталкивает радикалов националистов на новые военные авантюры, не способствует миру в регионе и достижению выполнения Минских договоренностей. Новый виток поддержки официального Киева со стороны США подтверждает, что Украина сегодня является территорией внешнего управления. По состоянию национальной экономики и вооруженных сил Украины очевидно, что страна существует за счет иностранных ресурсов. Более того, вооружая киевские власти, Вашингтон фактически становится соучастником убийства людей, поднявшихся против устроенного националистами госпереворота в Киеве и отстаивающих право говорить на родном – русском – языке и свою систему ценностей.

Предлагаем всем, кто действительно заинтересован в прекращении кризиса, активнее взяться за устранение одного из ключевых конфликтогенных факторов – агрессивного радикального национализма на Украине. Необходимо искоренить это ядро «партии войны», наиболее активно препятствующее реализации Минских договоренностей, разжигающее ненависть, требующее продолжение карательной операции до полной «зачистки» Донбасса.