О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с лидером сирийского оппозиционного движения «Сирия завтра» А.Джарбой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 декабря в Москве Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял лидера сирийского оппозиционного движения «Сирия завтра» Ахмеда Джарбу.

В ходе беседы было отмечено, что разгром ИГИЛ при решающем содействии ВКС России создал благоприятные условия для запуска всеобъемлющего политического процесса сирийского урегулирования в соответствии с положениями резолюции 2254 СБ ООН. Прозвучала высокая оценка вклада Астанинского процесса и принятых на восьмой Международной встрече по Сирии в Астане 21-22 декабря с.г. решений и документов.

В этом контексте были обсуждены вопросы подготовки Конгресса сирийского национального диалога, намеченного на 29-30 января 2018 г., с максимально широким представительством политических объединений, этнических и конфессиональных групп, племен и гражданского общества Сирии. При этом была акцентирована нацеленность на то, чтобы форум в Сочи способствовал продвижению межсирийских переговоров на Женевской площадке под эгидой ООН.

В тот же день состоялись углубленные консультации с А.Джарбой специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова.