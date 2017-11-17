Комментарий директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека, Уполномоченного МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права А.Д.Викторова в связи с докладом Агентства ЕС по основным правам человека о проблеме меньшинств и дискриминации в ЕС

Обратили внимание на опубликованный доклад Агентства Евросоюза по основным правам человека (АОПЧ), в котором предпринята попытка проанализировать положение этнических меньшинств и мигрантов в странах-членах ЕС.

В качестве целевых групп мониторинга были выбраны выходцы из Северной и Экваториальной Африки, Южной Азии и Турции, цыгане, недавно прибывшие мигранты из третьих стран, а также представители русскоязычного меньшинства в Латвии, Литве и Эстонии. В основе исследования – опрос респондентов о проявлениях в отношении них дискриминации при приеме на работу, в системах образования и здравоохранения и сфере госуслуг.

Несмотря на то, что впервые за последние годы в публикуемом Агентством документе значительное внимание уделено положению русскоязычного населения в Прибалтике, совершенно очевидно, что авторы намеренно совершили грубое методологическое нарушение, поставив в один ряд вновь прибывающих мигрантов и представителей русскоязычного меньшинства в Латвии, Литве и Эстонии, игнорируя различия в правовом статусе этих категорий населения. Фактически констатируется, что на фоне тех проблем, с которыми сталкиваются цыгане и мигранты, положение русскоязычного меньшинства в Прибалтике является чуть ли не «привилегированным». Дескать, случаев проявления дискриминации там русских из-за этнического происхождения практически не выявлено, притеснения, связанные с этнической принадлежностью отсутствуют, а незнание государственного языка на возможности трудоустройства якобы не влияет. Складывается впечатление, что статистические выкладки целенаправленно «подгонялись» под заранее намеченные результаты.

При этом авторы лицемерно закрывают глаза на сохраняющийся на протяжении более чем двадцати лет позорный феномен массового безгражданства в Латвии и Эстонии, вследствие которого сотни тысяч людей лишены ряда политических, социальных и экономических прав. Имеет место этническая нетерпимость по отношению к учащимся и педагогам русскоязычных учебных заведений, а также существует карательная практика штрафования языковыми инспекциями русскоговорящих жителей. Ярким примером откровенно дискриминационной политики являются планы властей Риги о полном переводе школ национальных меньшинств на государственный язык обучения к 2021 г. Призывы общественных организаций о сохранении русских школ и автономии учебных заведений нацменьшинств поддержки у правительства не находят.

Публикация подобного доклада АОПЧ выглядит особенно циничной на фоне многочисленных рекомендаций в адрес стран Прибалтики со стороны международных профильных правозащитных структур и институтов. Достаточно будет ознакомиться с рекомендациями Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации в адрес этих государств.

Призываем руководство АОПЧ и Евросоюза более объективно и беспристрастно подходить к составлению «исследований»» уделять пристальное внимание существующим уже не одно десятилетие на пространстве Евросоюза проблемам в области прав человека, а также предпринять практические шаги по их решению.