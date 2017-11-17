Интервью статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел России Г.Б.Карасина информационному агентству «Интерфакс», 25 декабря 2017 года

Вопрос: Каковы перспективы российского проекта по созданию охранной миссии ООН для СММ ОБСЕ в Донбассе в свете недавних заявлений главы МИД Украины П.Климкина о подготовке Украиной, Германией и Францией собственного проекта резолюции СБ ООН по миротворцам? Ни Россия, ни Украина не готовы идти на уступки. Означает ли это, что вопрос развертывания миссии ООН останется в «подвешенном» состоянии без принятия по нему каких-либо решений в обозримой перспективе?

Ответ: Несколько слов о российской инициативе по привлечению сил ООН в Донбассе. Президент России В.В.Путин в начале сентября этого года предложил учредить на юго-востоке Украины миссию ООН по содействию охране СММ ОБСЕ. Суть нашего проекта: ооновские силы должны исключительно обеспечивать безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ, которые будут размещены в зоне разведения по обе стороны линии соприкосновения, а также при патрулировании других районов конфликта в соответствии со своим мандатом по выполнению Минских соглашений. Контингент ООН будет введен в зону конфликта после разведения сил и средств сторон. Размещение ооновцев должно быть согласовано с властями как в Киеве, так и в Донецке и Луганске.

Основой урегулирования продолжают оставаться Минские соглашения, а силы ООН будут выполнять вторичную, вспомогательную роль по отношению к СММ (ее мандат не меняется). Сохраняются все существующие переговорные площадки – минская Контактная группа и «нормандский формат».

Эта инициатива идет в русле нашего предыдущего предложения о вооружении СММ ОБСЕ. В этом, кстати, мы пошли навстречу П.Порошенко, который на каждом углу кричал об угрозах ОБСЕ и ее недостаточной эффективности. ОБСЕ, однако, к этому оказалась не готова. Теперь в Киеве опять недовольны нашей инициативой. Заявляют о якобы преследуемой Россией цели «заморозить» нынешний статус-кво в Донбассе, ограничить деятельность ОБСЕ на Украине и т.п. Требуют размещения масштабной миссии ООН на всей территории юго-востока, прежде всего вдоль границы с Россией. Фактически приписывают ООН роль некой «оккупационной силы». Настаивают на наделении ооновцев широкими полномочиями в области военно-гражданского администрирования. К сожалению, европейские и американские партнеры поддерживают такой подход, который является ничем иным, как ревизией Минских соглашений, их последовательности и в конечном счете похоронит весь минский процесс. Разумеется, с этим мы согласиться не можем.

Надеемся, что украинская сторона займет все-таки конструктивную позицию. Это будет своеобразный тест для Киева с точки зрения определения его подлинных намерений по достижению мира на Украине.

Вопрос: Глава МИД России С.В.Лавров заявлял о различных подходах России и США к украинскому урегулированию. Каковы перспективы сближения подходов по этому вопросу в рамках формата Сурков-Волкер, когда может пройти их следующая встреча? Насколько решение США о поставках вооружений осложнит этот процесс?

Ответ: В условиях растущего в Вашингтоне искушения «наказать Москву» за невыполнение Киевом Минских соглашений рассчитывать на скорое сближение подходов двух стран в вопросах внутриукраинского урегулирования не приходится. Мы не делаем из этого трагедии и продолжаем разъяснять американским партнерам суть нашей позиции по Украине, призываем их искать не в конфронтационном ключе пути преодоления нынешнего кризиса в этой стране. В данном контексте значение имеют контакты Помощника Президента России В.Ю.Суркова со Спецпредставителем США по украинской проблематике К.Волкером, которые уже трижды встречались и не намерены прерывать диалог, позволяющий им вести откровенный и доверительный обмен мнениями. Что касается их новой встречи, то, насколько мне известно, она может состояться в январе будущего года. Ее точные сроки и место проведения будут согласованы по дипломатическим каналам.

Нас не могут не беспокоить участившиеся как в Вашингтоне, так и в Киеве заявления о необходимости поставок на Украину летального вооружения. В нынешней весьма хрупкой ситуации в зоне конфликта его появление способно лишь спровоцировать новый виток напряженности. Нет никакой гарантии, что эти вооружения не попадут в руки тех украинских военнослужащих, кто преисполнен жажды реванша или мечтает устроить новый «блиц-криг» с целью «освобождения» Донбасса. Надеемся, что в Белом доме есть разумные люди, которые понимают, к чему могут привести подобные шаги, и их не допустят, в том числе, чтобы такое оружие через Украину не оказалось в «болезненных» для США точках мира и им не воспользовались бы террористы. Но выбор, в конечном счете, за Вашингтоном. На нем же будет лежать и ответственность за возможные негативные последствия.

Вопрос: Как Вы оцениваете результаты встречи советников лидеров стран «нормандской четверки»? На Ваш взгляд, есть ли необходимость во встрече на уровне глав МИД или президентов в обозримой перспективе? Идут ли переговоры об организации подобной встречи? Есть ли вероятность того или иного подключения США к этому формату?

Ответ: Начну с последнего вопроса. Президент России В.В.Путин не раз публично говорил, что Россия в целом не возражает против возможного расширения «нормандского формата» за счет подключения США. Однако для этого необходимо согласие всех других участников «квартета». А его пока нет. Кстати, представители самой администрации Д.Трампа неоднократно заявляли, что не горят желанием становиться полноправными участниками «нормандской четверки». В настоящее время они вполне удовлетворены контактами на уровне В.Ю.Сурков-К.Волкер, в ходе которых рассматриваются ситуация с выполнением Минских соглашений и актуальные вопросы урегулирования.

Как известно, больше года назад – 19 октября 2016 года – в Берлине состоялся саммит «нормандской четверки», главным итогом которого стало подтверждение всеми участниками приверженности Минским соглашениям как безальтернативной основе урегулирования, а также необходимости их строгого соблюдения без каких-либо купюр или вольных трактовок. Это служит отправной точкой для согласования алгоритма дальнейших действий по имплементации имеющихся договоренностей. В прошедшее после саммита время советники лидеров стран «нормандского формата» продолжили ранее начатое ими обсуждение баланса между элементами, касающимися безопасности и политики. Согласование соответствующих модальностей идет не так быстро, как бы хотелось. Виной тому отсутствие в Киеве желания выполнять взятые на себя обязательства по Минским соглашениям.

Ситуация в переговорном процессе хорошо известна руководителям России, ФРГ, Франции и Украины. Они не раз обменивались мнениями на этот счет по телефону и готовы к продолжению диалога. Но о проведении нового саммита или очередной встречи на уровне глав МИД «нормандского квартета» речь пока не идет.

Вопрос: Венецианская комиссия рекомендовала Украине внести поправки в закон «Об образовании». Вместе с тем Киев не готов идти на послабления для русскоязычного населения. Будет ли Москва предпринимать какие-то усилия в этой связи по защите русскоязычного населения?

Ответ: Мы разделяем выводы Венецианской комиссии в части того, что принятый на Украине скандальный закон «Об образовании» требует серьезной переработки из-за содержащихся в нем дискриминационных положений, ущемляющих языковые права национальных меньшинств, особенно русскоговорящего населения. Со своей стороны имеем в виду продолжать целенаправленную работу с нашими зарубежными партнерами в рамках двусторонних контактов, на международных площадках, использовать возможности профильных гуманитарных организаций с тем, чтобы усилить давление на Киев в этом вопросе. Нельзя допустить, чтобы законные права миллионов русскоязычных граждан Украины ущемлялись кучкой киевских националистов.

Вопрос: Во второй половине января планируется встреча глав МИД Армении и Азербайджана по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Какие у Москвы ожидания от этих переговоров? Какие темы стоят на повестке дня, и возможно ли достижение каких-либо прорывных договоренностей?

Ответ: В октябре 2017 года после длительного перерыва в Женеве при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ прошел армяно-азербайджанский саммит, посвященный нагорно-карабахскому урегулированию. На нем было условлено интенсифицировать переговорный процесс и предпринять дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на линии соприкосновения конфликтующих сторон. В этой связи сопредседатели провели в ноябре этого года раздельные консультации с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, а в декабре этого года организовали встречу министров в Вене, «на полях» заседания СМИД ОБСЕ. Обсуждались ключевые вопросы урегулирования, по которым к консенсусу пока прийти не удалось. Кроме того рассматривались возможные действия, способствующие деэскалации ситуации в зоне конфликта. Сторонам были переданы конкретные предложения, связанные с расширением миссии наблюдателей ОБСЕ. Министры договорились продолжить разговор по этим и другим вопросам НКУ в январе 2018 года с участием «тройки» посредников.

В России приветствуют активизацию переговорного процесса, включая предстоящую встречу министров, заинтересованы в его результативности. Поддерживаем стремление Еревана и Баку к поиску компромиссных развязок на основе имеющихся наработок. Со своей стороны, вместе с партнерами по сопредседательству в Минской группе будем и впредь оказывать посредническое содействие мирному урегулированию затянувшегося конфликта. Эта единая позиция России, США и Франции была четко сформулирована в Совместном заявлении глав делегаций трех стран на прошедшем в начале декабря этого года в Вене заседании министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ.

Вопрос: В Москве недавно заявили, что поставка США противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» Грузии может подтолкнуть Тбилиси к «новым опасным авантюрам в регионе». Каких именно действий со стороны Грузии опасается Москва? Будут ли приняты предупредительные меры?

Ответ: Мы не опасаемся Тбилиси, но всерьез озабочены действиями его западных союзников. Кажется, они начисто забыли о том, к чему однажды привела милитаризация Грузии. С момента варварского нападения на Южную Осетию не прошло еще и десяти лет, но в Грузии полным ходом развивается военная инфраструктура НАТО, планируются многомиллионные поставки Тбилиси новейших систем вооружения: французских систем ПВО и американских противотанковых ракетных комплексов, а США приступают к программе боевой подготовки грузинских военнослужащих.

Хотя нынешнее правительство Грузии заявляет, что не собирается нападать на Абхазию и Южную Осетию, Тбилиси по-прежнему уклоняется от подписания с Сухумом и Цхинвалом соглашений о неприменении силы. И нет никаких гарантий, что в оснащенной западным оружием Грузии воинственные подходы к своим бывшим территориям не возобладают вновь. Естественно, мы не оставим наших союзников одних перед лицом возможной агрессии. Но, учитывая присутствие в Грузии НАТО, в этом случае может возникнуть весьма опасная для международной стабильности ситуация.

Поэтому на данном этапе я хотел бы призвать те страны и организации, которые участвуют в милитаризации Грузии, подумать о негативных последствиях своих действий. Мы пристально наблюдаем за этим процессом и соответствующим образом корректируем нашу помощь Абхазии и Южной Осетии в сфере безопасности.

Вопрос: После победы над ИГИЛ в Сирии террористы стали перебрасывать свои силы в Афганистан. Работаем ли мы со странами Центральной Азии для купирования такой угрозы и учитываем ли этот факт в военном планировании? Насколько надежно защищена граница стран СНГ с Афганистаном? Помогаем ли мы им в укреплении границы?

Ответ: Россию и граничащие с Афганистаном государства Центральной Азии не могут не беспокоить процессы, оказывающие непосредственное влияние на вопросы региональной безопасности. Нарастающие угрозы, исходящие из Ближнего Востока, и обострение ситуации в Афганистане диктуют необходимость постоянно совершенствовать оборону южных границ Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана. Вероятность вторжения или проникновения на территорию СНГ вооруженных бандформирований и боевиков международных террористических и экстремистских организаций не сбрасывается со счетов и учтена в Стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года.

При поддержке всех государств-членов ОДКБ были созданы Коллективные силы быстрого развертывания Центральноазиатского региона с авиационным компонентом (авиабаза в Канте, Киргизия). Впоследствии они были дополнены Коллективными силами оперативного реагирования, Миротворческими и Коллективными авиационными силами. В настоящее время они составляют основу Войск (Коллективных сил) ОДКБ. В рамках ОДКБ сформированы и полноценно функционируют соответствующие органы по противодействию терроризму, наркотрафику, нелегальной миграции. Весомую сдерживающую роль играет расположенная в Таджикистане 201-ая российская военная база. Активно работает в этой стране Группа погрансотрудничества ФСБ России.

Кроме того, наша страна оказывает государствам региона военно-техническую помощь в укреплении границы с Афганистаном. Это включает в себя среди прочего подготовку кадров, в том числе в военных заведениях на территории России, методическую поддержку, обмен оперативной информацией, двусторонние программы модернизации вооруженных сил с рядом стран региона. На регулярной основе на территории Таджикистана проводятся совместные тренировки, а также масштабные учения по линии ОДКБ.

Вопрос: Как Вы видите перспективы развития двусторонних отношений России и Молдавии в свете последних недружественных шагов Кишинева в отношении Москвы и с учетом полярных позиций президента И.Додона и правительства Молдавии по выстраиванию отношений с Россией?

Ответ: Надеюсь, что проверенные временем разносторонние связи между Россией и Молдавией вернутся в нормальное русло. Получать бонусы за счет раскручивания антироссийской кампании – опасная и бесперспективная линия, какая бы партия за этим не стояла. Мы отмечаем все недружественные шаги и даем им соответствующую оценку. Плохо то, что ущерб наносится интересам значительной части молдавского общества.

В Москве по-прежнему за конструктивный диалог со всеми ветвями власти в Кишиневе и активную совместную работу по реализации достигнутых договоренностей. Надеемся на здравый смысл.