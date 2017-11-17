О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Госсекретарем США Р.Тиллерсоном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 декабря по американской инициативе состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Государственного секретаря США Р.Тиллерсона.

Стороны были едины во мнении, что ракетно-ядерные разработки в КНДР нарушают требования Совета Безопасности ООН. С.В.Лавров, однако, вновь акцентировал недопустимость взвинчивания напряженности вокруг Корейского полуострова агрессивной риторикой Вашингтона в адрес Пхеньяна и наращиванием в регионе военных приготовлений. Подчеркнута необходимость скорейшего перехода от языка санкций к переговорному процессу.

Рассматривались дальнейшие шаги по преодолению конфликта в Сирии при сохранении ее территориальной целостности, включая проведение в Сочи Конгресса межсирийского национального диалога в рамках усилий по продвижению к урегулированию на основе резолюции СБ ООН 2254 и стимулирования прямых переговоров между Правительством САР и оппозицией в Женеве без каких-либо предварительных условий.

Затрагивались другие международные темы, в том числе ситуация на Украине в контексте выполнения Минских договоренностей. Подтверждена важность дальнейшего задействования двустороннего канала консультаций в дополнение к работе Контактной группы и «нормандского формата».

При обсуждении двусторонних отношений С.В.Лавров и Р.Тиллерсон условились активизировать диалог по актуальным проблемам в сфере стратегической стабильности.

Собеседники договорились оставаться в плотном контакте.