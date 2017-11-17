О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Руанды в Москве Жанной дʼАрк Муджавамарией

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Республики Руанда в Москве Ж. дʼАрк Муджавамарию по ее просьбе.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития российско-руандийских отношений. При этом был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Кигали на углубление политического диалога, наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях.