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26.12.1714:23

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Руанды в Москве Жанной дʼАрк Муджавамарией

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

26 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Республики Руанда в Москве Ж. дʼАрк Муджавамарию по ее просьбе.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития российско-руандийских отношений. При этом был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Кигали на углубление политического диалога, наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях.
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