Интервью статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел России Г.Б.Карасина международному информационному агентству «Россия сегодня», 26 декабря 2017 года

Вопрос: Григорий Борисович, уже четыре года гибнут люди в Донбассе, столько же времени не реализуются Минские договоренности, выполнять которые Киев, похоже, не собирается, как и вводить в действие закон об особом статусе Донбасса. Не было бы лучше в такой ситуации России признать независимость этих республик от Украины, на чем настаивает их руководство?

Ответ: Наша позиция по этому вопросу хорошо известна. В соответствии с Минскими соглашениями Донбассу должен быть предоставлен особый статус в составе Украины. В реальности мы видим обратный процесс. Вместо реинтеграции региона в общее политико-экономическое пространство украинское руководство собственными руками фактически выталкивает юго-восток из состава страны. Киев действует всеми доступными ему способами, не гнушаясь в том числе и откровенно жестоких и циничных методов – от прекращения социальных и пенсионных выплат, отключения водоснабжения, электроэнергии и вплоть до попыток изолировать Донбасс путем введения чуть ли не его тотальной блокады. Делается все это с одной целью – спровоцировать массовое недовольство и заставить регион капитулировать, не считаясь с мнением большинства его населения, которое не хочет мириться с политикой Киева.

Такие действия идут вразрез с Минскими соглашениями, которыми подтверждена необходимость принятия мер по улучшению гуманитарной ситуации и экономическому восстановлению жизнедеятельности юго-востока Украины, налаживанию им торговых связей с нашей страной.

Что же касается дальнейшей судьбы Донецкой и Луганской республик, то это должен быть прежде всего выбор живущих там людей. Именно жители должны определиться с теми формами государственного, политического, экономического и общественного сосуществования со своими соседями, которое будет являться для них приемлемым и комфортным. Уверен, что без прямого, честного и конструктивного диалога между Киевом, Донецком и Луганском разумный выход из нынешнего кризиса вряд ли может быть найден. Увы, именно этого всячески избегают киевские власти.

Вопрос: Недавно появилась информация о том, что Канада внесла Украину в список стран, которым разрешено поставлять определенные виды вооружения. На днях представитель Госдепартамента США Х.Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета. Учитывая, что российские военные наблюдатели на днях покинули Донбасс, каковы будут действия России в случае подобных поставок Киеву со стороны Вашингтона и Оттавы кроме дежурных выражений озабоченности?

Ответ: Мы откровенно говорим американским партнерам о нашей обеспокоенности по поводу планируемых за океаном поставок на Украину летальных вооружений. У нас вызвала крайнее разочарование недавняя информация о выдаче властями США лицензии одному из своих производителей оружия на поставку Киеву крупнокалиберных снайперских винтовок. Таким способом вашингтонские «ястребы» пытаются, как они считают, поднять для России цену конфликта в Донбассе. Это весьма ущербная и опасная логика. Она ведет к войне, а не к миру.

Принимая решение об отправке Киеву подобного оружия, США и Канада открывают «ящик Пандоры» и, по сути, втягиваются во внутриукраинский конфликт, вновь разжигают и интернационализируют его. При этом мало кто задумывается о последствиях такого шага. На Украине сейчас «трудятся» несколько сотен американских, канадских и других натовских военных инструкторов, которых теперь многие украинцы будут воспринимать иначе – в качестве полноценных участников необъявленной гражданской войны на юго-востоке. Сегодня среди украинцев отношение к событиям в Донбассе, да и ко всем прибывшим в страну «солдатам удачи» уже далеко неоднозначное.

И потом, есть ли у Вашингтона с Оттавой гарантия того, что их летальное оружие не попадет в чужие руки. Не окажется, скажем, у террористов? Или, например, не будет продано предприимчивыми украинскими дельцами куда-нибудь на Ближний Восток или в иную болезненную прежде всего для США точку на карте мира? Все эти вопросы мы прямо задаем заокеанским партнерам, призываем их еще раз проанализировать, к чему могут привести столь непродуманные шаги.

Вопрос: Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине К.Волкер заявляет, что миротворческая миссия ООН в Донбассе должна предполагать присутствие тяжелого вооружения и иметь доступ к границе. Российское предложение о предоставлении охраны наблюдателям ОБСЕ не устраивает США. Говорит ли это о том, что США решили способствовать реализации силового сценария возврата Донбасса Украине, прикрываясь мандатом ООН?

Ответ: Для лучшего понимания хотел бы напомнить суть российского предложения об ооновском присутствии в Донбассе. Оно заключается в том, что где бы наблюдатели СММ ОБСЕ ни работали, куда бы сейчас ни передвигались, их везде сопровождали бы охранники ООН. Контингент ООН вводится в зону конфликта после отвода тяжелых вооружений, разведения сил и средств сторон, а его размещение в обязательном порядке согласовывается с властями как в Киеве, так и в Донецке и Луганске. Эта инициатива на сто процентов соответствует духу и букве Минских договоренностей, которые остаются основой внутриукраинского урегулирования. Силы ООН будут выполнять вторичную, вспомогательную роль по отношению к СММ (ее мандат не меняется). Сохраняются все существующие переговорные площадки – минская Контактная группа и «нормандский формат».

В ответ же нам предлагают «не зацикливаться на политических аспектах урегулирования», то есть вопросах особого статуса Донбасса, амнистии, подготовки выборов через прямой диалог Киева, Донецка и Луганска, а поскорее ввести, по сути, ооновскую военно-гражданскую администрацию, которая будет руководить всем тем, что происходит в регионе. А это значит, ни о каком минском процессе и речи быть не может, потому что его базис – это именно прямой переговорный процесс и достижение договоренностей по вышеупомянутым аспектам. Налицо попытка не только перевернуть все с ног на голову, но и вообще похоронить Минские соглашения.

Мы обратили внимание американских партнеров на то, что было бы в корне неверно посылать сигналы подобного рода украинцам. Это будет укреплять их во мнении о нецелесообразности исполнения своих обязательств по Минским договоренностям, которые и без того манкируются Киевом. Собственно, представители украинских властей уже говорят об этом публично и заявляют, что могут решить проблему Донбасса и силовым путем. Мы призываем Вашингтон пресекать такие провокации.

Вопрос: Глава МИД Украины П.Климкин заявил, что Киев не пойдет на уступки в вопросе возможного введения миротворцев ООН в Донбасс. Будет ли Россия в свою очередь налагать вето на проект резолюции по миротворцам ООН, который подготовлен Украиной, США, ФРГ и Францией?

Ответ: Мы видим, что наша компромиссная инициатива об учреждении миссии ООН по содействию охране СММ ОБСЕ в Донбассе воспринимается Киевом и его союзниками буквально в штыки. Вместо него, как я уже сказал, предлагается непроходная схема миротворческой операции, фактически нацеленной на принудительное возвращение региона под контроль Украины за счет использования международного контингента. Понятно, что битва проектов ничего не даст. Но надо с чего-то начинать. Наш вариант ооновского подключения уже сформулирован в проекте соответствующей резолюции Совбеза. Он представляется оптимальным. Понимаем, что в нынешних условиях рассчитывать на его единодушную поддержку не приходится. Давайте обсуждать и думать вместе. Необходимо от слов переходить к делу.

Вопрос: Посол США в Грузии Я.Келли заявил, что сотрудничество Вашингтона с Тбилиси в сфере безопасности будет особенно интенсивным. В ноябре Госдепартамент США поддержал продажу противотанковых комплексов «Джавелин». Учитывая, что Грузия уже девять лет отказывается подписать документ о неприменении силы с Южной Осетией и Абхазией, существует ли сегодня угроза повторения событий 2008 года?

Ответ: Действительно, на последнем раунде Женевских дискуссий грузинская делегация отвергла очередной проект совместного заявления участников о неприменении силы. Подчеркнем, что речь идет не о подписании документа, а лишь о совместном заявлении участников. Впрочем, удалось договориться продолжить работу над ним в следующем году.

Естественно, в таком контексте усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Жаль, что вместо налаживания отношений с соседями Тбилиси активно включился в реализацию натовской стратегии сдерживания России. Безопасность Грузии это явно не укрепляет. В том, что касается абхазских и югоосетинских союзников, то они сегодня надежно застрахованы от повторения событий августа 2008 года. Словом, борьба различных подходов к проблеме стабильности на Южном Кавказе продолжается.