Комментарий заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова относительно поставок американского оружия на Украину

США в определенном смысле переступили черту, объявив о намерении передавать Украине вооружения прямого поражающего действия. Теперь уже не в рамках коммерческих контрактов, что американские компании втихую делают давно, а по государственной линии. «Для начала» заговорили о ракетных комплексах «Джавелин». Вопрос - что дальше? В любом случае, американское оружие способно привести к новым жертвам в соседней с нами стране, к чему мы не можем оставаться равнодушными.

Сыграв несколько лет назад активную роль в организации государственного переворота в Киеве, нежно пестуя майданную власть, когда она запрещала русский язык и бомбила тех, кто не пожелал встать под бандеровские знамена, сегодня США явно толкают ее на новое кровопролитие. Киевские реваншисты и так ежедневно обстреливают Донбасс, не желая вести мирные переговоры и мечтая силой расправиться с непокорным населением. И США решили дать им для этого оружие.

К сожалению, призывать американских политиков образумиться - сейчас пустое дело. Русофобия настолько застит многим из них глаза, что они радостно аплодируют карателям из украинских националистических батальонов.

История, конечно, неизбежно расставит всё по своим местам. Однако как в нынешних условиях можно говорить о какой-либо «примиряющей» роли США в урегулировании конфликта на Украине? Вашингтон пытается представить себя «посредником». Никакой он не посредник, он - пособник в разжигании войны.