Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с принятием резолюции Совета Безопасности ООН 2397

22 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2397, ставшую ответом на испытание Пхеньяном 29 ноября баллистической ракеты, осуществленное в нарушение положений предыдущих решений СБ ООН.

В ходе крайне напряженной работы по согласованию текста резолюции удалось значительно скорректировать первоначальный крайне жесткий проект американской стороны, фактически предполагавший установление тотальной торгово-экономической блокады КНДР и введение санкций в отношении всего руководства страны.

По требованию российской делегации, в результате обеспечено продолжение реализации крупнейшего российско-северокорейского проекта в области транзита угля «Хасан-Раджин», сохранение прямого авиасообщения между нашими странами. Ушло подведение под санкции высшего руководства КНДР, правительства и Трудовой партии Кореи, а также полное эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов в КНДР. Смягчены положения, касающиеся задержания, досмотра и действий в отношении «подозрительных» судов.

Руководствуясь гуманитарными соображениями, добились снятия положения о безусловной, «обвальной» репатриации северокорейских трудовых мигрантов. Теперь речь, по сути, идет об их возвращении на родину в 24-месячный срок. При этом данное требование не касается северокорейцев, ставших гражданами принимающего государства либо тех, чья репатриация не допускается в соответствии с национальным законодательством и международным правом.

Вновь вынуждены подчеркнуть, что упор Вашингтона на широкоохватные международные рестрикции в ущерб поиску устойчивых политико-дипломатических развязок не будет способствовать решению накопившихся проблем и нормализации обстановки в этом регионе. Пора переходить к выполнению не только санкционных разделов соответствующих решений СБ, но и тех их положений, которые призывают к мирному политико-дипломатическому урегулированию ситуации через диалог и переговоры. Очевидно, что устаревшие, показавшие свою неэффективность алгоритмы решения ядерной проблемы Корейского полуострова результатов не дают. Изоляция и давление должны уступить место диалогу и переговорам.

Призываем все заинтересованные стороны, прежде всего КНДР и США, проявлять сдержанность и отказаться от действий, которые чреваты непредсказуемыми и разрушительными последствиями для всего региона Северо-Восточной Азии и за его пределами.

Российская Федерация последовательно выступает за скорейший запуск переговорного процесса и ведет работу с целью нахождения взаимоприемлемых путей комплексного решения проблем Корейского полуострова. Именно на это и направлена предложенная нами соответствующая «дорожная карта» урегулирования.