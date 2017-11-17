Совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии, включая объекты культурного наследия ЮНЕСКО

Исламская Республика Иран, Российская Федерация и Турецкая Республика (далее – Гаранты) заявляют о масштабной угрозе целенаправленного минирования и уничтожения террористическими организациями памятников мировой истории и культурного наследия ЮНЕСКО в Сирии.

Серьезную опасность представляет нахождение взрывоопасных предметов в населенных районах и объектах исторического наследия в Сирии, имеющих мировое цивилизационное значение.

Гаранты призывают страны-члены ООН принять срочные и необходимые меры по сохранению исторического наследия для будущих поколений, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов, несмотря на политическую ситуацию.

Гаранты призывают страны-члены ООН оказать техническую поддержку для эффективного и быстрого проведения операций по разминированию, обмену соответствующей информацией и сведениями, а также обеспечению финансирования операций по гуманитарному разминированию.

Гаранты отмечают центральную координирующую роль службы ООН по вопросам деятельности, связанной с разминированием (ЮНМАС) в решении данной проблемы.

Гаранты призывают Правительство САР и ЮНМАС к совместной работе с целью создания Международной группы по разминированию. Гаранты будут содействовать усилиям международного сообщества по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов в Сирии.

Международная группа по разминированию разработает дорожную карту гуманитарной операции по разминированию и обеспечению безопасного доступа специалистов на объекты разминирования.