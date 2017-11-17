О Рабочей группе по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести

ПОЛОЖЕНИЕ

В соответствии с резолюцией СБ ООН 2254(2015) создается Рабочая группа в целях улучшения гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР).

Задачей Рабочей группы является организация и содействие освобождению Правительством САР и отрядами вооруженной оппозиции, подписавшими Соглашение о РПБД, задержанных/заложников, передаче тел погибших, а также поиску пропавших без вести.

В состав Рабочей группы входят следующие представители:

1. стран-гарантов (Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики) - по 3-4 человека от каждой страны;

2. Организации Объединенных Наций - 3 человека.

Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК), третьих стран и других профильных организаций, которые могут способствовать повышению эффективности работы группы, могут быть приглашены на ее заседание в случае необходимости, по принципу ad hoc и на основе координации и согласия ее членов.

Три страны-гаранта действуют в тесной координации и консультациях с конфликтующими сторонами.

В ходе регулярных заседаний Рабочей группы в Астане или других местах, согласованных ее членами, осуществляются:

- подготовка, согласование и обмен списками задержанных/заложников, погибших и пропавших без вести, независимо от их происхождения, или направление списков нейтральному посреднику, определяемому Рабочей группой;

- выработка предварительных условий и процедур освобождения задержанных/заложников, в качестве первого шага прежде всего лиц, находящихся в наиболее уязвимом положении, а также передачи тел погибших и поиска пропавших без вести;

- назначение нейтрального посредника, который будет оказывать содействие по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести сторон конфликта на основе списков Рабочей группы, а также вести диалог между уполномоченными представителями Правительства САР и вооруженной оппозиции.

Три страны-гаранта обязуются использовать свое влияние на стороны, чтобы они гарантировали гуманное обращение с задержанными при любых обстоятельствах, привлекать внимание Рабочей группы к вопросам, вызывающим озабоченность, и обеспечить добросовестное выполнение данного соглашения сторонами. Все стороны обязуются не принимать карательных мер против освобожденных лиц.

Первое заседание Рабочей группы состоится «на полях» следующей Международной встречи по Сирии в Астане. Группа начнет работу с определения круга задач, в который могут войти меры по обеспечению выполнения положений данного документа.

Рабочая группа будет готовить отчеты о ходе выполнения данного Положения и представлять их странам-гарантам. Специальный посланник Генсекретаря ООН по Сирии будет соответствующим образом проинформирован.