Совместное заявление Ирана, России и Турции по итогам Международной встречи по Сирии в Астане, 21-22 декабря 2017 года

Исламская Республика Иран, Российская Федерация и Турецкая Республика как страны-гаранты соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирийской Арабской Республике:

- подтверждая твердую и неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики;

- выражая удовлетворение ходом реализации Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике от 4 мая 2017 г.;

1. Приветствуют успехи, достигнутые в борьбе с терроризмом в Сирии, в частности, разгром ИГИЛ с последующим окончательным освобождением от ИГИЛ всей территории САР;

2. Подтверждают решимость продолжить сотрудничество в интересах полной и окончательной ликвидации ИГИЛ, «Джабхат Ан-Нусры» и других террористических организаций, определенных в качестве таковых Советом Безопасности ООН, недопущения передислокации международных террористов в другие страны и регионы;

3. Выражают общую решимость продолжить скоординированные усилия для обеспечения необратимости тенденции к снижению насилия. Они отмечают необходимость энергичных и незамедлительных международных шагов по содействию сирийцам в восстановлении единства страны и достижении политического урегулирования кризиса в соответствии с положениями резолюции Совета Безопасности ООН 2254 (2015) через инклюзивный, свободный, справедливый и прозрачный, ведомый и осуществляемый самими сирийцами процесс, направленный на принятие конституции, пользующийся поддержкой сирийского народа, и на проведение свободных и справедливых выборов с участием всех имеющих на это право сирийцев под соответствующим надзором ООН;

4. Подтверждают намерение тесно взаимодействовать на регулярной основе с целью оказания поддержки подготовке и созыву Конгресса сирийского национального диалога в Сочи 29-30 января 2018 г. с участием представителей всех сегментов сирийского общества и призывают представителей Правительства САР и оппозиции, приверженных суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и нефракционному характеру сирийского государства, к активному сотрудничеству. С этой целью три страны-гаранта проведут специальную подготовительную встречу в Сочи 19-20 января 2018 г.;

5. Отмечают, что предстоящий Конгресс сирийского национального диалога рассматривается ими как инициатива, направленная на придание импульса переговорному процессу под эгидой ООН в Женеве и способствующая достижению межсирийских договоренностей на основе взаимного согласия;

6. С целью укрепления доверия между конфликтующими сторонами в Сирии приняли Положение о Рабочей группе по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, а также Совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии, включая объекты культурного наследия ЮНЕСКО;

7. Подтверждают намерение продолжить работу по реализации положений Меморандума от 4 мая 2017 г. и других ранее принятых в рамках Астанинского процесса решений;

8. Отмечают необходимость усилий по дальнейшему укреплению режима прекращения огня и обеспечению эффективного функционирования всех четырех зон деэскалации;

9. Выражают искреннюю признательность Президенту Республики Казахстан, его Превосходительству Нурсултану Назарбаеву и казахстанским властям за проведение в Астане 8-й Международной встречи высокого уровня по Сирии;

10. Решают провести следующую Международную встречу высокого уровня по Сирии в Астане во второй половине февраля 2018 г.

Астана, 22 декабря 2017 года