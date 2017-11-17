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22.12.1717:22

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Израиля в Москве Г.Кореном

2504-22-12-2017

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

22 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Израиль в Москве Г.Корена по его просьбе.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на положение дел на палестино-израильском направлении, в том числе в контексте международной реакции на решение Президента США Д.Трампа о признании Иерусалима столицей Государства Израиль.

Были также затронуты некоторые актуальные аспекты дальнейшего поступательного российско-израильского многопланового сотрудничества, включая поддержание активного политического диалога.
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