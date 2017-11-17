О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Федеральным министром европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии К.Кнайсль

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 декабря по инициативе австрийской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с приведенной к присяге 18 декабря 2017 г. Федеральным министром европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики К.Кнайсль.

С.В.Лавров поздравил коллегу с назначением на пост главы внешнеполитического ведомства Австрии, выразил надежду на сохранение новым правительством настроя на поступательное развитие двусторонних отношений в различных областях.

Обсуждены отдельные аспекты российско-австрийской повестки дня, а также ряд представляющих взаимный интерес актуальных международных вопросов, в т.ч. с учетом предстоящего австрийского председательства в ЕС во втором полугодии 2018 года.