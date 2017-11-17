Комментарий Департамента информации и печати МИД России о принятии в Генеральной Ассамблее ООН резолюции по Иерусалиму

21 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Иерусалиму, текст которой был идентичен ранее заветированному США проекту в Совете Безопасности ООН. В поддержку документа проголосовали 128 государств, включая Российскую Федерацию. Против высказались только 9. В резолюции признаются не имеющими силы все решения и действия, направленные на изменение статуса Иерусалима, включая открытие в этом городе дипломатических представительств.

Показательно, что голосованию предшествовало неприкрытое давление Вашингтона прямо в зале Генеральной Ассамблеи ООН, запугивание в том духе, что страны, которые проголосуют «за», в будущем рискуют лишиться американской помощи и поддержки. Соответствующие угрожающие письма рассылались представителям государств-членов Постпредом США Н.Хейли. И все же, резолюцию поддержало подавляющее большинство стран.

На шантаж поддались очень немногие. С этой стороны верноподданически проявила себя Украина. Проголосовав 18 декабря в Совете Безопасности ООН за соответствующий проект, в Генеральной Ассамблее Киев изменил свою позицию и стыдливо уклонился от голосования, а его представитель покинул зал заседаний.