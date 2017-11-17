О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с советником Короля Саудовской Аравии, Генеральным директором Центра гуманитарной помощи им. Короля Сальмана А.Ар-Рабиа

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 декабря в МИД России состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с советником Короля Саудовской Аравии, Генеральным директором Центра гуманитарной помощи им. Короля Сальмана Абдаллой Ар-Рабиа, находящимся в Москве с рабочей поездкой.

В ходе беседы, в которой также участвовал Посол Саудовской Аравии в Москве Р.Кримли, обсуждались пути политического урегулирования сохраняющихся на Ближнем Востоке кризисных ситуаций, оказания гуманитарного содействия населению охваченных конфликтами государств региона. Затрагивались также вопросы наращивания российско-саудовского взаимодействия в сфере чрезвычайного реагирования.