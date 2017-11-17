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22.12.1714:11

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел Временного правительства Ливии Мухаммедом Дейри

2500-22-12-2017

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

22 декабря в МИД России состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел Временного правительства Ливии М.Дейри.

В ходе беседы основное внимание было сфокусировано на развитии ситуации в Ливии и перспективах межливийского урегулирования. С российской стороны была подтверждена твердая позиция в поддержку широкого межливийского диалога под эгидой ООН, готовность содействовать успешному продвижению политпроцесса в контактах с представителями различных ливийских политических сил.

Были также рассмотрены некоторые практические аспекты российско-ливийских двусторонних отношений.
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