О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел Временного правительства Ливии Мухаммедом Дейри

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 декабря в МИД России состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел Временного правительства Ливии М.Дейри.

В ходе беседы основное внимание было сфокусировано на развитии ситуации в Ливии и перспективах межливийского урегулирования. С российской стороны была подтверждена твердая позиция в поддержку широкого межливийского диалога под эгидой ООН, готовность содействовать успешному продвижению политпроцесса в контактах с представителями различных ливийских политических сил.

Были также рассмотрены некоторые практические аспекты российско-ливийских двусторонних отношений.