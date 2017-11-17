Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Великобритании Б.Джонсоном, Москва, 22 декабря 2017 года

Уважаемый г-н Министр,

Коллеги,

Рады приветствовать вас, особенно с учетом того, что глава Форин Офиса приезжал в Москву последний раз пять лет назад. Наши отношения (здесь нет никакого секрета) находятся на очень низкой отметке не по нашей инициативе. Мы обратили внимание, что Вы и наши другие западные коллеги имеют свои взгляды на причину такой ситуации и предпочитают излагать их публично. Мы же хотели бы обсуждать взаимные озабоченности напрямую, не через микрофон, а «глаза в глаза». Надеюсь, мы сможем сегодня оценить ситуацию в этих отношениях, включая «замороженное» состояние целого ряда механизмов двустороннего взаимодействия, которые были созданы ранее.

Уверен, что мы также можем сегодня проанализировать позитивные тенденции, складывающиеся в отношениях торгово-экономического характера, между нашими бизнесменами, а также весьма успешно развивающиеся культурно-гуманитарные связи. Безусловно, мы партнеры по Совету Безопасности ООН, в «Группе двадцати», и нам просто необходимо сотрудничать, несмотря на различные позиции по целому ряду вопросов. Мы к этому готовы на основе равноправия, взаимного уважения и стремления находить обоюдоприемлемые договорённости.

Рассчитываю провести сегодня откровенный, прямой разговор и вижу его основную задачу в том, чтобы наметить конкретные шаги по оздоровлению наших отношений.