О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова и Министра обороны России С.К.Шойгу со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии С. де Мистурой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 декабря состоялась совместная встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Министра обороны Российской Федерации С.К.Шойгу со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии С. де Мистурой.

В развитие активных и регулярных контактов продолжен обмен мнениями по всем аспектам сирийского конфликта. Особое внимание было уделено общему анализу обстановки в Сирии в контексте успешной ликвидации в этой стране масштабной террористической угрозы, что создает реальные предпосылки для продвижения политического урегулирования.

Были рассмотрены итоги восьмого раунда межсирийских консультаций в Женеве, завершившегося 14 декабря, и вопросы открывающейся Международной встречи по Сирии в Астане. С российской стороны было подчеркнуто, что готовящийся Конгресс сирийского национального диалога в Сочи призван объединить самый широкий спектр представителей сирийского общества в решении насущных задач конституционной реформы и подготовки выборов в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254. Выражена уверенность, что эта инициатива, целиком идущая в русле ооновских усилий по достижению всеобъемлющего урегулирования на широкоохватной основе, будет поддержана спецпосланником Генсекретаря ООН.