Выступление и ответ на вопрос СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии С.де Мистурой, Москва, 21 декабря 2017 года

Уважаемые дамы и господа,

У нас вместе с Министром обороны Российской Федерации С.К.Шойгу состоялись откровенные и очень важные переговоры. Мы обсудили со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии С.де Мистурой вопросы, которые касаются нынешнего этапа усилий по продвижению сирийского урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.

Мы отмечаем, что спецпосланник Генсекретаря ООН по Сирии С.де Мистура регулярно посещает российскую столицу. Мы также регулярно проводим встречи на международных площадках. Это весьма полезно для того, чтобы «сверить часы» по целому ряду процессов, которые были начаты в последнее время и которые мы хотим синхронизировать, обеспечив их вклад в успех женевского процесса в соответствии с резолюцией 2254 под эгидой ООН.

Вам, конечно, хорошо известно, что за последнее время международная активность вокруг сирийского сюжета значительно возросла. Примерно год назад был начат астанинский процесс, который развивается под эгидой трех стран-гарантов России, Ирана и Турции с участием наблюдателей от США, Иордании, а также представителей офиса спецпосланника Генсекретаря ООН по Сирии С.де Мистуры.

Сегодня мы также с удовлетворением отметили, что прямо из Москвы спецпосланник Генсекретаря ООН по Сирии С.де Мистура направится в Астану для участия в очередном раунде астанинских переговоров между делегациями Правительства и вооруженной оппозицией.

Кроме того, как вам известно, в ноябре было принято совместное Заявление президентов России и США, в Сочи (22 ноября) состоялась трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции. В связи с тем, что задачи по ликвидации террористической угрозы в значительной степени выполнены, сегодня мы сконцентрировались на тех вопросах, которые требуется решить для придания необходимого темпа политическому процессу. Все это дает нам дополнительные возможности продвигать общую задачу политического урегулирования. Именно на этом сегодня мы сосредоточили наше внимание.

Хотелось бы вновь заверить всех (почему-то есть еще сомневающиеся), что, как неоднократно подтверждал Президент Российской Федерации В.В.Путин, мы хотим полного и всестороннего выполнения резолюции 2254.

В свете не самых удовлетворительных итогов последнего раунда межсирийских консультаций в Женеве мы обсудили шаги, которые потребуются для того, чтобы следующий раунд, когда спецпосланник Генсекретаря ООН по Сирии С.де Мистура сочтет возможным его созвать, был бы все-таки позитивным и способствовал бы прямому диалогу между Правительством Сирии и оппозицией.

С моим коллегой Министром обороны Российской Федерации С.К.Шойгу мы также подробно разъяснили все, что касается российской инициативы, поддержанной Ираном и Турцией, о созыве в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Как и астанинский процесс, подготовка к Конгрессу в Сочи преследует цель содействовать выполнению резолюции 2254 под эгидой ООН.

Мы касались и гуманитарной ситуации в Сирии, включая расположенный рядом с Дамаском район Восточной Гуты, Ракку и Дейр-эз-Зор. У нас общее мнение в необходимости наращивания гуманитарного содействия сирийскому народу, оказания помощи на цели восстановления. Мы убеждены, что делать это нужно без политизации, смещения акцентов в ту или иную сторону, в пользу той или иной стороны конфликта, искусственного раздувания т.н. «трагедий дня», без каких-либо предварительных условий, увязывания внешнего содействия с продвижением повестки дня того или иного внешнего игрока. Необходимо строго руководствоваться нормами международного гуманитарного права, беспристрастностью и непредвзятостью. Я рассчитываю, что наши коллеги из ООН будут руководствоваться этими принципами в своих дальнейших шагах, имею в виду Управление по координации гуманитарных вопросов.

Сегодня мы также говорили о необходимости активизации усилий ООН по согласованию договоренностей об участии в гуманитарном разминировании. Пока возможности ООН в этой сфере совершенно не задействованы. Мы считаем это неправильным.

Конечно же, если говорить о гуманитарной ситуации в Сирии, должны быть отменены введенные некоторыми западными странами в отношении этой страны односторонние санкции, которые весьма отрицательно сказываются, прежде всего, на простых гражданах.

По-моему, сегодня мы очень полезно поговорили. У нас есть понимание, что у России, Ирана, Турции и ООН общие цели – всестороннее и полное выполнение резолюции 2254 о сирийском урегулировании под эгидой ООН (имеется в виду разработка новой конституции и подготовка на ее основе всеобщих выборов под контролем ООН).

Договорились поддерживать контакты, «сверять часы» и координировать наши шаги по мере того, как развивается ситуация на «земле» и в политическом процессе.

Вопрос: После победы над террористами в Сирии остается напряженность вокруг четвертой зоны деэскалации в Идлибе из-за большого скопления там боевиков «Джабхат ан-Нусры». Есть ли у стран-гарантов в лице России, Турции и Ирана стремление снизить напряженность в этой зоне деэскалации? Стоит ли на повестке дня вопрос передачи контроля над всеми зонами деэскалации сирийской армии?

С.В.Лавров: Безусловно, наша цель – снизить напряженность. Это вытекает из самого термина «деэскалация». В этой зоне, как и в других, мы работаем вместе с нашими партнерами. В данном случае – вместе с Турцией и Ираном в качестве трех стран-гарантов. Согласованы модальности обеспечения функционирования этих зон, включая пункты наблюдения, контрольно-пропускные пункты, с использованием военнослужащих наших трех стран.

Безусловно, зона достаточно беспокойная, наверное, самая сложная. Действительно, там сохраняется присутствие боевиков «Джабхат ан-Нусры», с ними ведется работа, чтобы они прекратили там бесчинства. Если они не будут выполнять договоренности, достигнутые между странами-гарантами, и ситуация будет сохраняться напряженной, я думаю, что военные трех стран будут согласовывать шаги, которые позволят пресечь такую неприемлемую активность.

Что касается будущего зон деэскалации, то они ведь были созданы не «на веки вечные». На данном этапе они были объявлены на шестимесячный срок с возможным продлением. Это будут решать наши военные коллеги в рамках контактов со своими визави из Ирана и Турции.

Параллельно с целью, чтобы прекратить боестолкновения и враждебные действия, зоны деэскалации активно продвигаются нами как зачаток национального диалога по национальному примирению, налаживанию абсолютно прагматичных контактов между местными властями внутри каждой зоны и федеральными властями. Это вопросы снабжения, доставки гуманитарной помощи, обеспечения передвижения людей из зон и возвращения к своим очагам.

Надеюсь, в конечном итоге этот процесс национального диалога, в котором мы поддерживаем сирийское Правительство в целях продвижения таких контактов, станет общенациональным. Чтобы это произошло, Россией при поддержке Ирана и Турции была выдвинута инициатива о созыве в Сочи Конгресса национального сирийского диалога. Как я уже сказал, мы сегодня информировали С. де Мистуру и его коллег о том, как ведётся эта работа. Буквально завтра в Астане должен быть рассмотрен вопрос (как договаривались три президента в Сочи 22 ноября) о том, какие конкретно организации, лица будут приглашены на этот Конгресс. В сочинском документе президентов России, Турции и Ирана согласовано, что три страны согласуют списки приглашённых.

Мы подтвердили, что все участники женевского процесса приглашаются на сочинский конгресс. В этом нет никаких сомнений. Таким образом, по мере продвижения политического процесса через Конгресс сирийского национального диалога в качестве вклада в женевские переговоры, убеждён, мы все будем твёрдо следовать своим обязательствам, отражённым в резолюции 2254 СБ ООН по восстановлению суверенитета и территориальной целостности сирийского государства.