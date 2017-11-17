О заседании Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 декабря в Министерстве иностранных дел Российской Федерации под председательством С.В.Лаврова состоялось очередное заседание Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР).

Были подведены итоги работы Комиссии в 2017 г. Отмечен ряд успешных мероприятий, наиболее значимым из которых стала Всемирная тематическая конференция соотечественников «Столетие Русской революции: единение ради будущего», состоявшаяся в Москве 31 октября - 1 ноября с.г. Форум собрал более 150 представителей различных слоев российской диаспоры из 91 страны. Члены Комиссии рассмотрели итоги работы Межведомственного совета по делам молодежи при ПКДСР за 2017 год. Взаимодействие с молодыми активистами российской диаспоры за рубежом признано весьма важным направлением в деятельности Комиссии. Подтвердил свою актуальность III Всемирный молодежный форум российских соотечественников «Судьба России: вчера, сегодня, завтра» (София, 23-25 сентября с.г.).

Особое внимание участники заседания Комиссии уделили ходу подготовки к предстоящим в марте следующего года выборам Президента Российской Федераций.

Утвержден план заседаний ПКДСР на 2018 г.