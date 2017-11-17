О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел России В.Г.Титова с Послом Франции в России С.Берман

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 декабря Первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации В.Г.Титов встретился с Послом Французской Республики в Российской Федерации Сильви Берман.

В ходе беседы были рассмотрены отдельные вопросы двусторонней повестки дня, включая график политических контактов, итоги прошедшей в Москве 19 декабря с.г. 23-й сессии Российско-французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам, а также запуск инициированного президентами двух стран форума гражданских обществ «Трианонский диалог».

В рамках рассмотрения международных вопросов особое внимание было уделено развитию ситуации в Сирии и на Украине.

С обеих сторон подтверждено стремление продолжать открытый диалог по всем ключевым внешнеполитическим темам, содействовать развитию двусторонних связей в соответствии с традициями отношений между Россией и Францией.