Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе переговоров со спецпредставителем Генсекретаря ООН по Сирии С.де Мистурой с участием Министра обороны России С.К.Шойгу, Москва, 21 декабря 2017 года

Уважаемый г-н С.де Мистура, коллеги,

Вместе с Министром обороны Российской Федерации С.К.Шойгу мы рады приветствовать Вас в Москве. Это не первый визит, мы регулярно общаемся, в том числе и в российской столице, а также на международных площадках. Мы признательны Вам за то, что Вы приняли наше приглашение приехать в Москву и в очередной раз обменяться оценками по поводу того, где находится в данный момент процесс сирийского урегулирования.

Есть целый ряд факторов, которые некоторые игроки пытаются использовать для того, чтобы этот процесс затруднить. Как об этом неоднократно говорил Президент Российской Федерации В.В.Путин, мы подтверждаем полную приверженность резолюции 2254 СБ ООН. Все усилия, которые Россия предпринимает на женевской площадке, а в последний год – на площадке Астаны, включая создание зон деэскалации, начало прямых переговоров между делегациями Правительства и вооруженной оппозиции, а также нашу совместную с Турцией и Ираном инициативу о проведении Конгресса сирийского национального диалога, нацелены на реализацию решений Совета Безопасности, резолюции 2254 и призваны создать максимально благоприятные условия для успешного проведения переговоров под эгидой ООН, под Вашей эгидой, г-н С.де Мистура.

Я думаю, что сегодня мы с С.К.Шойгу с удовольствием и интересом послушаем Ваши оценки последнего раунда женевских переговоров. В свою очередь, проинформируем о том, как подготовлен очередной астанинский раунд, в котором, как я понимаю, Вы завтра примите участие, а также о том, как обстоят дела с вопросами, связанными с обеспечением режима прекращения боевых действий «на земле», гуманитарной помощью и целым рядом других вопросов, которые непосредственно связаны с судьбой сирийского народа.