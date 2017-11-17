Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 21 декабря 2017 года

О предстоящих переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии С.де Мистурой

Сегодня, 21 декабря, в Москве состоится встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Министра обороны Российской Федерации С.К.Шойгу со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии С.де Мистурой. В русле регулярных контактов будет продолжен обмен мнениями по всем аспектам сирийского урегулирования, в том числе в контексте итогов восьмого раунда межсирийских консультаций в Женеве, начавшейся сегодня восьмой Международной встречи по Сирии в Астане, а также подготовки Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Сегодня также запланирована пресс-конференция Министра иностранных дел России С.В.Лаврова со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии С.де Мистурой с представителями СМИ. По итогам переговоров на официальном сайте МИД России будет опубликована подробная информация.

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О переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Великобритании Б.Джонсоном

22 декабря в Москве состоятся переговоры Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Великобритании Б.Джонсоном в рамках его рабочего визита в Российскую Федерацию.

В ходе переговоров в МИД России планируется обсудить состояние и перспективы российско-британских отношений с целью поиска путей их нормализации и активизации двустороннего сотрудничества. Имеется в виду также обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Мы также планируем, что состоится пресс-конференция. Надеемся, что британская сторона не внесет иных коррективов в эту повестку.

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О развитии ситуации в Сирии

При решающей роли российских ВКС успешно завершается операция по ликвидации военно-политического очага международного терроризма в Сирии. Сирийской армии удалось отстоять Сирию как суверенное независимое государство. Нанесено сокрушительное поражение террористической группировке ИГИЛ, которая как военно-политическая структура перестала существовать на сирийской земле.

Во исполнение приказа Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Президента России В.В.Путина продолжаются мероприятия по выводу российской группировки войск на Родину, к местам постоянной дислокации. При этом часть военнослужащих остается в Сирии в состоянии полной боевой готовности с целью помочь сирийским военным в предотвращении опасных вылазок террористического подполья, не дать оставшимся террористам возможности перебраться на территории соседних государств, а оттуда – в другие регионы и страны мира.

Несмотря на разгром ИГИЛ, ситуация в сфере безопасности остается непростой. По территории Сирии сохраняется высокая угроза проведения террористических актов, минометных обстрелов, захвата заложников. На днях местные спецслужбы предотвратили в Дамаске крупный теракт, заранее выявив и уничтожив «джихад-мобиль». В Алеппо в результате покушения погиб сын депутата Народного совета Сирии М.Рамии. Остатки игиловских бандформирований, скрывающиеся на обширной пустынной территории на стыке провинций Хомс и Дейр-эз-Зор, атаковали блок-посты сирийских военных близ нефтеперекачивающей станции Т-2 и в районе Аль-Муэйзия. 17 декабря отряды террористов из «Джабхат ан-Нусры» внезапно атаковали армейские позиции на севере Хамы, но были остановлены сирийскими военными при содействии ВКС России.

Правительственные силы Сирии продолжают теснить боевиков «Нусры» на юго-западе Дамасской области. Военные подошли вплотную к стратегическому н.п. Магер Аль-Меир. Установление контроля над рядом господствующих высот позволило перерезать маршруты подпитки и переброски джихадистов в окрестностях г.Бейт Джин.

Параллельно с антитеррористическим направлением сирийское руководство прилагает усилия по продвижению локальных перемирий и в целом национального примирения. В Восточном Каламуне при посредничестве российских военных состоялась очередная встреча между сирийскими силовиками и членами городского совета г.Джейруд, на которой обсуждались вопросы разоружения местных НВФ, восстановления работы государственных органов и эвакуации «непримиримых» боевиков.

Конечно, мешают эффективному функционированию зоны деэскалации Восточная Гута террористы «Нусры». При посредничестве российских военных сирийским властям удалось согласовать условия выхода 1,3 тыс. «нусровцев» с членами семей из пригородов Дамаска в Идлиб, однако в последний момент договоренность была сорвана. Причиной стали разногласия в рядах «нусровцев», часть которых отказалась от «позорной капитуляции».

Укрепляются позитивные тенденции в гуманитарной сфере. Все больше сирийских беженцев и ВПЛ возвращается в родные дома. Власти активно занимаются восстановлением разрушенной за годы конфликта социально-экономической инфраструктуры, стремятся создать все необходимые для мирной жизни граждан условия.

Увы, далеко не все, как представляется, искренне хотят скорейшего урегулирования сирийского кризиса. Видим попытки разрушить достигнутое, не дать запустить процесс политического урегулирования. Несмотря на переформатирование делегации оппозиции в Женеве, от старых «болезней» противники Б.Асада не избавились.

Мы сожалеем, что спецпосланник Генсекретаря ООН по Сирии С. де Мистура не посчитал нужным дать должную оценку явно провокационным заявлениям оппозиционеров в ходе декабрьского раунда межсирийских консультаций, который они намеренно провалили в расчете помешать движению к миру, в том числе осложнить реализацию инициативы созыва в Сочи Конгресса сирийского национального диалога (КНД).

В Москве разочарованы заявлением С. де Мистуры по итогам межсирийских контактов в Женеве. В частности, прозвучавшие из его уст обвинения в адрес правительственной делегации Сирии в срыве налаживания межсирийской дискуссии. На наш взгляд, это попытка переложить ответственность на ту сторону, которая в срыве этого раунда не была виновата.

Вместе с тем подтверждаем готовность работать в тесной координации со спецпосланником и его командой в Женеве, Астане и Сочи в интересах содействия политическому урегулированию в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН.

Еще раз повторю, сегодня ожидается углубленный обмен мнениями по всем вопросам. Итогами российская сторона поделится на пресс-конференции.

21-22 декабря в Астане состоится восьмая Международная встреча по Сирии (МВСА), на которую возлагаем большие надежды. В ее рамках предполагается рассмотреть и подписать документы о гуманитарном разминировании в Сирии и по освобождению задержанных/заложников. Особое внимание в ходе работы в Астане намерены уделить вопросам организации и проведения КНД, который рассматриваем как форум, призванный придать необходимые импульсы переговорному процессу под эгидой ООН в Женеве и достижению сирийцами договоренностей по взаимному согласию и без предварительных условий в соответствии с положениями резолюции 2254 СБ ООН.

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О принятии Советом Безопасности ООН резолюции, продлевающей режим трансграничной доставки гуманитарной помощи ООН в Сирию

19 декабря Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, продлевающую на один год, до января 2019 г., режим трансграничной доставки гуманитарной помощи ООН в Сирию. Российская Федерация, а также Китай и Боливия в ходе голосования воздержались. Такое решение было принято нами в связи с тем, что в проекте документа были не полностью учтены российские предложения, нацеленные на повышение прозрачности этого режима, а также проработку путей постепенного отказа от него.

На данном этапе мы не стали препятствовать очередному продлению режима, руководствуясь, в первую очередь, интересами нуждающихся в помощи сирийцев, а также учитывая подходы соседних с Сирией стран, с территории которых доставляется помощь.

Российская сторона будет с особым вниманием отслеживать то, как осуществляются поставки гуманитарной помощи в Сирию и как они распределяются среди населения в рамках продленного мандата. Ожидаем, что Генеральный секретарь ООН в установленные сроки проведет соответствующий предметный обзор этого режима с прицелом на его свертывание, которое неизбежно на фоне восстановления контроля сирийского Правительства над всей территорией страны. Гуманитарным агентствам ООН и их партнерам следует уже сейчас начинать переориентироваться на традиционные способы работы в Сирии во взаимодействии с ее властями и при полном соблюдении принципов оказания чрезвычайного гуманитарного содействия и уважения государственного суверенитета.

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О развитии ситуации в Йемене

Военно-политическая обстановка в Йеменской Республике остается крайне напряженной. По данным ООН, в период с 6 по 16 декабря в результате ударов с воздуха, осуществленных «арабской коалицией», выступающей на стороне Президента А.Хади, по контролируемым хуситским движением «Ансар Алла» районам страны в провинциях Сана, Саада, Ходейда и Таиз, погибли 115 мирных жителей, более 80 человек получили ранения. В свою очередь хуситы осуществили 19 декабря пуск еще одной баллистической ракеты в направлении Эр-Рияда, пообещав продолжить такого рода акции, мишенью которых является саудовская территория. Это может спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта, его разрастание в региональном масштабе.

В Москве глубоко обеспокоены продолжающимся в Йемене вооруженным противостоянием. Вынуждены с сожалением констатировать, что ставка на силу ведет лишь к усугублению бедствий мирных йеменских граждан и переносу боевых действий на соседние с Йеменом государства, а также отдаляет перспективу налаживания субстантивных переговоров, которые, по нашему глубокому убеждению, являются единственным разумным путем к преодолению накопившихся между противоборствующими сторонами противоречий. Чем раньше осознают это участники нынешнего конфликта, тем лучше будет для Йемена, его народа и региона в целом.

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О развитии ситуации в ближневосточном урегулировании

На палестинских территориях сохраняется напряженная обстановка, связанная с непрекращающимися протестами на палестинской «улице» по поводу решения Президента США Д.Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Опасно развивается ситуация вокруг сектора Газа. Статистика жертв и пострадавших растет с каждым днем.

На этом фоне произошли соответствующие события и голосование в СБ ООН. Результаты не буду повторять, вы о них знаете. К сожалению, по нашим оценкам, это лишь может только усугубить ситуацию, и мы полагаем, что оптимальным выходом из складывающегося на палестино-израильском направлении крайне неблагоприятного положения могло бы стать возобновление прямого диалога между сторонами для достижения прочного и долгосрочного урегулирования конфликта на базе хорошо известных решений международного сообщества. При этом необходимо избегать дополнительной эскалации «на местах» и не допускать действий, от которых могут пострадать невинные люди, быть утрачены перспективы установления долгосрочного мира.

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О новых антироссийских санкциях США

Только что, 19 декабря, МИД России в различных форматах комментировал санкции США против наших организаций в связи с необоснованными обвинениями в нарушении Россией Договора о РСМД. И вот опять приходится говорить о новых антироссийских шагах Вашингтона. На этот раз в привязке к американскому т.н. «закону имени С.Магнитского», на основании которого нам уже пять лет пытаются предъявлять претензии правозащитного характера.

Вчера США распространили действие данного санкционного законодательного акта еще на несколько граждан России, включая Главу Чеченской Республики Р.А.Кадырова, тем самым доведя число наших соотечественников, оказавшихся под различными объявленными американскими ограничениями, до 195 человек. В таком же положении находятся 402 российских юридических лица.

Все это уже выглядит, конечно, гротескно, потому что не основано на какой-либо реальности. К сожалению, мы вновь вынуждены подтвердить нашу позицию, которая сводится к тому, что на эти шаги последуют ответные меры. Мы так делали всегда. Когда мы так отвечали, то всегда подчеркивали, что это не наш выбор. В стратегическом измерении мы нацелены на взаимодействие с США. Мы к этому готовы и считаем, что это правильный путь.

Печально, что у ряда политических и силовых группировок США все-таки до сих пор очевидно желание идти по пути разрушения двусторонних отношений, официально объявляя Россию противником, называя угрозой в своей Стратегии национальной безопасности, продолжая санкционные игры. Все это выглядит действительно нелепо на фоне наличия общих для наших двух стран и для всего мира вызовов и угроз.

На наш взгляд, группировкам, которые лоббируют именно такой подход развития негативного сценария в двусторонних отношениях, уже пора было бы осознать, что это опасно для международной стабильности и не принесет никакой пользы, в частности, американскому народу.

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Об обвинениях Вашингтоном российской стороны в якобы нарушениях Договора о РСМД

Отмечаем, что США продолжают раскручивать эту тему. Речь идет о постоянных информационных вбросах, комментариях, заявлениях о якобы нарушениях Россией Договора о РСМД. На данном этапе перешли к обвинениям России в том, что поступающая на вооружение крылатая ракета 9М729 имеет дальность, не соответствующую требованиям Договора. При этом, как обычно, США не приводят никаких доказательств, видимо, по причине их полного отсутствия.

Названное американцами ракетное средство, а именно крылатая ракета наземного базирования с индексом 9М729, полностью отвечает требованиям Договора. Она не разрабатывалась и не испытывалась на запрещенную по ДРСМД дальность. Ее развертывание осуществляется в строгом соответствии с нашими международными обязательствами.

Призываем США перестать спекулировать на теме т.н. российских «нарушений» и конструктивно включиться в диалог по урегулированию известных российских претензий к соблюдению Договора самими США. Хотела бы также напомнить, что речь идет о фактической отработке технологий ракет средней и меньшей дальности при задействовании Пентагоном в противоракетных испытаниях ракет-мишеней, попытке оставить за рамками Договора ударные беспилотники, подпадающие под содержащееся в нем определение крылатой ракеты наземного базирования, а также развертывании в Восточной Европе в составе комплексов «Иджис Эшор» универсальных пусковых установок Мк-41, способных запускать ударные ракетные средства. В том же ряду – анонсированный Вашингтоном план запуска программы по разработке запрещенных по ДРСМД ракетных средств. Это прямой путь к его слому.

Вновь подтверждая свою приверженность Договору, рассчитываем на пересмотр США их контрпродуктивной линии, на возвращение к деполитизированному и профессиональному диалогу по существу накопившихся проблем с целью их урегулирования.

Это наша традиционная позиция, которой мы привержены и которую мы доводим до США, наших партнеров и коллег по различным линиям в ходе переговоров.

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О поставках американского оружия на Украину

Мы крайне разочарованы информацией о том, что власти США выдали лицензию своему неназванному производителю вооружений на поставку Киеву крупнокалиберных снайперских винтовок «Barret М107А1». В Вашингтоне впервые официально огласили факт передачи на Украину оружия, хотя, как недавно стало известно, американская компания «Эйртроник Ю-ЭС-ЭЙ» уже с апреля отправляет туда ручные гранатометы.

То, что вооружения формально передаются не по государственной линии, а в рамках коммерческих контрактов, ничего не меняет. Это лишь камуфляж и попытка внешне изменить восприятие. Именно официальный Вашингтон дал отмашку на такие поставки, а значит взял на себя всю ответственность за последствия – за тех граждан Украины, которое могут погибнуть от американского оружия.

Позиция нынешних киевских властей нам хорошо известна. Сегодня это понятно уже не только нам, но, мне кажется, подавляющему большинству экспертов. Вооружая их, США фактически подталкивают к возобновлению масштабного кровопролития в Донбассе, где ситуация и без того находится на грани из-за постоянных обстрелов со стороны подконтрольной Киеву. Фактически Вашингтон становится соучастником убийства людей, которые восстали против устроенного националистами государственного переворота на Украине и оставляющих за собой право и отстаивающих свое право говорить на родном языке, свою систему ценностей. Я думаю, что, конечно, история расставит все на свои места. Но хотелось бы, чтобы это произошло не через годы, а чтобы осознание последствий этих шагов пришло уже сейчас. Это позволит избежать большого количества человеческих жертв.

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О выводе российских офицеров из состава Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон с территории Украины

Как и было объявлено ранее, 19 декабря российские военнослужащие из представительства Вооруженных Сил Российской Федерации в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК) на Украине покинули территорию этой страны. Это был вынужденный шаг с российской стороны. Его причины мы изложили, они хорошо известны. Я хотела бы напомнить еще раз, что деятельность российских офицеров в составе СЦКК стала невозможной именно из-за позиции Киева, который по-прежнему отдает предпочтение силовому варианту решения «проблемы Донбасса» и отнюдь не склонен к выполнению Минских соглашений. В таких условиях сохранение СЦКК, ставшего, по общему признанию международных партнеров, участвующих в поиске решения украинского кризиса, одним из важных механизмов урегулирования на юго-востоке, абсолютно не вписывается в логику нынешних украинских властей.

Кроме того, Президентом Украины П.А.Порошенко подписан указ об усилении с 1 января 2018 г. контроля за въездом и выездом иностранцев из страны и их пребыванием на ее территории, процедуры реализации которого в части предоставления избыточных персональных сведений и биометрических данных, включая отпечатки пальцев, являются неприемлемыми для представителей Министерства обороны Российской Федерации, поскольку противоречат требованиям российского законодательства о статусе военнослужащих.

Сегодня, несмотря на четкие и очень оперативные комментарии, объясняющие действия российской стороны, мы видим опять попытки Киева полностью информационно извратить всю ситуацию, обвинить Москву в чем угодно, используя факт вывода российских офицеров из состава СЦКК. Для чего это делается тоже очевидно. Внутриполитическая ситуация на Украине требует постоянной информационной подпитки, обвинений некоего агрессора извне, оправдания за свои действия и за все, что происходит на Украине. Видимо, этим и занялись.

Мы призываем власти Украины не перекладывать ответственность и сфокусироваться на безоговорочном выполнении взятых на себя обязательств по Минским соглашениям во всей их полноте и последовательности.

Рассчитываем, что зарубежные партнеры, прежде всего по «нормандскому формату», а также США, не останутся в стороне и сумеют использовать имеющиеся у них рычаги влияния, чтобы побудить к этому киевские власти.

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О развитии ситуации в Гондурасе

Внимательно отслеживаем динамику развития непростой внутриполитической ситуации в Гондурасе, сложившейся после проведенных в этой стране 26 ноября всеобщих выборов. Согласно обнародованным на днях Верховным избирательным советом (ВИС) итогам, победителем в борьбе за президентство с преимуществом в 1,53% голосов признан действующий глава государства Х.О.Эрнандес.

Хотела бы напомнить, что Гондурас – перспективный партнер Российской Федерации в Центральной Америке. Между нашими странами развивается политический диалог, установлен безвизовый режим взаимных поездок граждан, подписан межгосударственный Договор об основах отношений. Мы придаем большое значение взаимодействию с этой страной в рамках диалога России с Центральноамериканской интеграционной системой (ЦАИС).

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О принятии 72-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН резолюции о борьбе с героизацией нацизма

19 декабря на пленарном заседании 72-й сессии Генассамблеи ООН по инициативе делегации Российской Федерации была принята резолюция «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Ранее текст был одобрен Третьим комитетом 72-й сессии ГА ООН.

В этом году число соавторов документа достигло 57. За резолюцию проголосовало весьма внушительное большинство государств – 133. Как и в предыдущие годы против выступили делегации США и Украины, а 49 стран, включая государства-члены ЕС, при голосовании воздержались.

Актуальность поднимаемых в резолюции вопросов продолжает возрастать для ряда стран, в которых прославляются нацистское движение и бывшие легионеры «Ваффен-СС» – организации, признанной преступной решением Нюрнбергского трибунала, и возводятся в ранг национальных героев те, кто сотрудничал с нацистами.

Еще раз хотела бы сказать, что подробный материал был опубликован на официальном сайте МИД России 20 декабря.

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Об инсинуациях в Польше на тему «смоленской» авиакатастрофы

Мы с сожалением констатируем устойчивое стремление польской администрации навязывать всевозможные конспирологические версии крушения самолета президента Польши 10 апреля 2010 г. под Смоленском, в результате которого погибли сам глава государства Л.Качиньский, его супруга и члены высокой делегации. Без каких-либо оснований это печальное происшествие, ставшее следствием трагического сочетания ряда факторов, подается чуть ли не как результат умышленных действий предыдущих польских властей, да еще и в сговоре с Российской Федерации.

Не считаем нужным в очередной раз подробно останавливаться на этой теме, так как вся возможная информация была в первую очередь передана польской стороне и доступна журналистам. Мы регулярно останавливались на этой теме. Было проведено колоссальное количество совместных мероприятий, включая пресс-конференции, брифинги, интервью, в ходе которых давались исчерпывающие ответы на все возможные вопросы. Поэтому, каждый раз подробно реагировать и заново повторять все, что было уже сказано после очередных информационных вбросов, мы не считаем нужным, в том числе и реагировать на спекуляции о том, будто бы Россия укрывает важных свидетелей, способных пролить свет на якобы не учтенные причины катастрофы. Несостоятельность этих обвинений очевидна. Я хотела бы лишь напомнить, что Межгосударственный авиационный комитет и уполномоченная польская комиссия провели тогда раздельные расследования. Их выводы оказались в целом идентичными и исключающими чей-то преступный умысел.

Правоохранительные органы России и Польши продолжают параллельные следственные действия, в порядке правовой помощи обмениваются информацией, имеющей отношение к делу. Ничего принципиально нового по данной теме за последнее время не обнаружено.

Исходим из необходимости уважительного отношения к памяти погибших и в который раз призываем власти в Варшаве не эксплуатировать трагедию в политических целях.

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Об итогах российско-французского Года культурного туризма

7–8 декабря в Российском духовно-культурном православном центре в г.Париже состоялась торжественная церемония закрытия перекрестного Года культурного туризма Россия – Франция 2016-2017.

Были проведены многочисленные и разноплановые мероприятия, среди которых особое место занимают празднование 300-летия установления дипломатических отношений между Россией и Францией, Международный петровский конгресс «Европейские маршруты Петра Великого», форум «Российско-французские культурные маршруты». Перекрестный Год укрепил двусторонние связи между российскими и французскими учреждениями культуры, способствовал появлению новых туристических направлений, придал импульс межрегиональному сотрудничеству.

Важным событием стала развернутая в Версале выставка «Петр Великий. Царь во Франции. 1717», открытие которой 29 мая было приурочено к визиту Президента России В.В.Путина и его встрече с Президентом Франции Э.Макроном.

Перекрестный Год продемонстрировал, что народы России и Франции, даже в непростые для отношений времена, испытывают друг к другу искренний интерес, взаимное уважение, симпатию и нацелены на последовательное и устремленное в будущее развитие диалога и сотрудничества.

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О воспрепятствовании деятельности российского журналиста во Франции

18 декабря сотрудники Администрации Президента Франции Э.Макрона отказали корреспонденту «РИА Новости» В.Ивановой, имеющей соответствующую аккредитацию для работы в стране, в доступе к открытому для прессы протокольному мероприятию, проходившему на территории Елисейского дворца. Российского журналиста лишили возможности выполнить редакционное задание, а именно – подготовить репортаж о вручении верительных грамот новым Послом России во Франции А.Ю.Мешковым. То есть это мероприятие было непосредственно связано с Российской Федерацией.

Отметим, что это далеко не первый случай воспрепятствования профессиональной деятельности сотрудников российских СМИ со стороны французских властей. Более того, вокруг наших новостных ресурсов формируется откровенно враждебная общественная атмосфера. Не прошло и дня с момента получения телеканалом «Раша Тудэй» лицензии на вещание во Франции, как некий конгломерат общественных деятелей страны обратился к руководителю Высшего совета по аудиовизуальным средствам страны О.Шрамеку с просьбой отозвать лицензию. Этому предшествовал осуществленный в августе демарш президентской партии «Вперед» с призывом к французским СМИ «прекратить систематически распространять информацию, предоставляемую «Раша Тудэй» и «Спутником».

Есть два момента, на которые я бы хотела обратить внимание. Первый момент. Очевидно, откуда идет сигнал – от государства в лице Президента Франции Э.Макрона. Все объяснения, которые даются по этому поводу, в том числе по дипломатическим каналам, сводятся к одному – к цитате заявления Президента Франции Э.Макрона, которое он сделал в отношении «Раша Тудэй» и «Спутник», а также журналистов, которые работают на этот медийный концерн. Еще раз хотела бы сказать, что речь идет о позиции главы исполнительной власти во Франции в отношении журналистов, которые работают в этой стране на законных основаниях. Разве это не является примером грубейшего вмешательства государства в работу СМИ?

Второй момент – письма общественности с требованием закрыть СМИ и не дать ему работать. Как по команде было подготовлено это письмо. На чем оно основано? Опять же по стилю и духу оно строится на той самой цитате из заявления Президента Франции Э.Макрона.

Более того, в своем коммюнике от 2 ноября французское представительство при ОБСЕ прямо заявило, что наличие аккредитации у иностранных журналистов не ведет автоматически к допуску на официальные мероприятия – необходимо персональное приглашение. Это мероприятие с участием российского Посла, который пришел на соответствующую официальную церемонию, но не имел возможности поделиться своими оценками и комментариями с российскими СМИ. В свою очередь это пресловутое приглашение не обязательно должно выдаваться представителям российских СМИ, прежде всего «Раша Тудэй» и «Спутнику», поскольку – и опять цитируется заявление Президента Франции Э.Макрона – « эти СМИ не являются СМИ, а представляют собой структуры влияния и пропаганды, пропаганды иностранной». А можно тогда разъяснить, на основе каких критериев было сделано это заключение?

Мы неоднократно говорили с французскими представителями и задавали им вопросы, поднимали эту тему в ходе общения с г-ом А.Дезиром, который представляет соответствующее подразделение ОБСЕ, занимающееся свободной слова. Мы задали ему вопрос, есть ли в рамках ОБСЕ на европейском пространстве какой-то механизм, который мог бы экспертно и компетентно дать заключение о том, является ли СМИ СМИ либо это пропагандистский ресурс и в какой пропорции это должно учитываться? Нам был дан ответ, что такого механизма и критериев просто не существует. Тогда на чем делает свои заключения Президент Франции Э.Макрон?

Мы рассматриваем такие шаги как очевидное пренебрежение Францией своими обязательствами в сфере свободы СМИ.

Независимо от того, является ли такая политика единоличным решением Парижа или элементом реализации общеесовского проекта по противодействию России в информационной сфере, такие действия не останутся без реакции с российской стороны.

Я бы хотела задать один вопрос своим французским коллегам. Если бы такое же отношение французские СМИ почувствовали на себе со стороны российских властей, какова была бы реакция Парижа и международного сообщества? Мы очень надеемся получить ответ на этот вопрос.

Мы исходим из того, что любые политически мотивированные ограничения работы СМИ, а именно так квалифицировали бы действия французских властей, заслуживают внимания специализированных международных институтов. Мы вновь, призываем представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, кстати говоря, гражданина Франции, А.Дезира публично прокомментировать произошедшее.

Я очень надеюсь, что его страновая принадлежность не помешает ему выполнять функции представителя международной организации по свбоде СМИ.

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О намерениях по ужесточению контроля за Интернетом в странах Запада

Мы обратили внимание на набирающую обороты в западном информационном пространстве кампанию по ужесточению контроля над социальными сетями, за которой стоят владеющие традиционными СМИ финансовые элиты. На днях Комитет по стандартам этики в обществе, имеющий статус совещательного органа при Премьер-министре Великобритании, выпустил доклад, осуждающий компании-администраторы «Гугл», «Фейсбук» и «Твиттер» за «неспособность должным образом защитить интересы своих пользователей».

В документе содержится призыв к соответствующему обновлению законодательства в части, касающейся информационно-коммуникационной сферы. В качестве аргумента для назревших перемен приводится тот факт, что Интернет активно используется экстремистами, террористами и прочими людьми с нездоровой психикой для оказания пагубного воздействия на пользователей, в том числе посредством распространения фейков.

Мир и правда меняется. Совсем недавно представители властей США, Великобритании и других западных демократий энергично поддерживали полную и тотальную свободу в Интернете, в частности, в соцсетях, подчеркивая их транспарентность, доступность. Их все устраивало. Мало того, когда мы встречались на переговорах, мы об этом вам неоднократно рассказывали, именно материалы соцсетей, распространяемые экстремистами, террористами и прочими людьми с нездоровой психикой, предоставлялись нам в качестве доказательств, например, вторжения России на Украину или неких гуманитарных зачисток, которая, с их слов, проводила Россия в Сирии. Когда мы говорили о том, что нам предоставляются публикации с каких-то экстремистских сайтов, нам говорили о том, что это свобода и демократия в соцсетях.

Мы не забыли то количество фейков, которые распространялись во время проведения зимней Олимпиады в Сочи. Бесконечные выдумки и фальшивки приводились в качестве неоспоримых доказательств т.н. «российского вторжения на Украину». Представители американской делегации, в частности В.Нуланд и Дж.Керри, на наши просьбы привести доказательства постоянно говорили, что «все есть в соцсетях». Вот, например, то, что творилось вокруг Сирии в соцсетях. Чего только стоят сюжеты с девочкой Баной и мальчиком Омраном, чьи фотографии (мы все это видели) распространялись в соцсетях. Еще раз повторю, именно это информация выдавалась за официальные доказательства.

Когда мы сталкивались с этой ситуацией, мы не набрасывались с обвинениями ни на «Фейсбук», ни на «Твиттер», ни тем более на «Гугл». Хотя у нас было много вопросов в первую очередь к «Фейсбуку». Но мы ни в коем случае не требовали «наезда» на свободу в Интернете. Мы предлагали совместно с нашими западными партнерами подумать о том, как можно было бы действительно по-настоящему защитить эту сферу и пользователей этой части Интернета от воздействия террористов. Тогда над нами смеялись. Сейчас оказывается, что все это является инициативой по изменению законодательства, в частности, в Великобритании. Еще раз говорю, мы не отрицаем, что с фейками и любым контентом, который связан с терроризмом и экстремизмом надо бороться. Но делать это надо, прежде всего из соображений необходимости защиты свободы слова и прав пользователей. И, конечно, самое главное – это, наконец-то, необходимо определиться с пресловутыми двойными стандартами и избавиться от них. Еще раз повторю, все, что мы видим – это какой-то информационный апокалипсис. Когда к нам приезжали делегации или мы встречались где-то в мировых столицах именно эти материалы, с которыми сегодня Великобритания предлагает бороться, «вываливались» нам в качестве доказательной базы, не предоставляя никаких других фактов. А на наши на тот момент предложения по совместной выработке подходов по ограждению пользователя от информации, распространяемой экстремистами, отвечали не только отказами, но и обвинениями России в цензуре, в нападении на свободу слову. Сегодня все поменялось с точностью до наоборот, но при этом за этими вещами, конечно, стоят не попытки реального ограждения пользователя от влияния экстремистов и террористов, как мы понимаем, а просто желание взять под контроль определенные сегменты Интернета.

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О подписании грузинской стороной контракта со швейцарской мониторинговой компанией SGS о ее работе на территории Грузии

Положительно оцениваем подписание данного контракта – первого из «набора» документов, которые должны быть приняты грузинской, российской и швейцарской сторонами для полноформатной реализации соглашения между правительствами России и Грузии от 9 ноября 2011 г. о таможенном администрировании и мониторинге торговли товарами. Во взаимодействии со швейцарскими партнерами готовим к подписанию свою часть документов. Этому были посвящены, в частности, двусторонние контакты, которые состоялись в Берне 19 декабря.

Российская сторона заинтересована в практической реализации Соглашения 2011 г. в строгом соответствии с его условиями. Первостепенное значение имеет то, что данный международный договор устанавливает порядок пропуска товаров через таможенную границу Грузии, соблюдение которого и будет контролировать SGS согласно подписанному контракту. Рассчитываем, что это позволит открыть дополнительные транзитные маршруты, в которых так нуждается региональная торговля.

Из ответов на вопросы:

Вопрос: Сегодня к нам прилетает главы МИД Великобритании Б.Джонсон. Мы можем вспомнить сделанное им сравнение России со Спартой, возрождение темы российского вмешательства, в т.ч. в итоги референдума по выходу Великобритании из ЕС. Вы уже давали комментарии по данной теме. МИД России на подобные заявления смотрит как на риторику для внутреннего потребления, на которую можно закрыть глаза? Или Вы относитесь к ним как к официальной позиции Великобритании, исходя из которой завтра будут вестись переговоры?

Ответ: Думаю, что на вопрос о том, являются ли заявления Б.Джонсона официальной позицией Великобритании, должен ответить Лондон. Мы на них смотрим как на заявления самого Б.Джонсона. Обижаться на них нельзя.

Вопрос: Как Вы считаете, большая ли разница в реакции ООН на то, что происходит в Венесуэле и Гондурасе, где продолжаются протесты?

Ответ: Могу отвечать за заявления и комментарии, которые делаются по линии внешнеполитического ведомства Российской Федерации. Нашу позицию как по событиям в Венесуэле, так и в Гондурасе мы доводим чётко, своевременно и понятно.

Исходим из того, что при оценке ситуации в том или ином регионе мира наши коллеги, партнёры из различных стран и регионов, а также, безусловно, представители ООН не будут исходить из политики двойных стандартов, но будут оценивать объективно. Объективность – важнейший критерий при оценке внутриполитической ситуации в различных странах.

Вопрос: Хотелось бы вернуться к Б.Джонсону. Учитывая его многочисленные антироссийские заявления, есть ли вообще смысл вести с ним диалог?

Ответ: Почему Вы считаете эти заявления антироссийскими? В частности, о Спарте, Афинах. Я, например, считаю, что они направлены не против России, а против британской системы образования. У меня есть чёткое понимание, что удар пришёлся именно по её имиджу. Россия точно от этого не пострадала, посмеялись – и всё.

Вопрос: Накануне предстоящего визита Б.Джонсона, помимо его заявления, было ещё выступление Премьер-министра Великобритании Т.Мэй, которая сказала, что Россия превратилась во враждебное государство, ведёт подрывную деятельность…

Ответ: Мы это комментировали.

Вопрос: Позиция Великобритании чётко артикулирована. Какова позиция Москвы и МИД России? Что Россия хочет получить в практическом выражении от этого визита? На что она рассчитывает?

Ответ: Во-первых, мы комментировали это заявление г-жи Т.Мэй. Поднимите его, оно доступно на сайте Министерства. Во-вторых, мы никогда не делали никакого секрета из нашей позиции. Она последовательная, сегодня я её вновь озвучила, как и на прошлом брифинге. Она сводится к обсуждению поиска путей нормализации двусторонних отношений и активизации двустороннего сотрудничества. При этом мы готовы обсуждать международную, региональную повестку, все вопросы, представляющие взаимный интерес, и делать это на равноправной основе, взаимодействовать в различных сферах.

Мы неоднократно говорили, комментируя заявления или отвечая на вопросы, что, к сожалению, сворачивание двустороннего диалога с Россией было выбором Лондона, причём, на наш взгляд, необоснованным и несвоевременным. Ведь сворачивать полностью взаимодействие, например, по линии антитерроризма не выгодно никому, тем более что теракты покрывают практически всю карту нашей планеты. Уж кому, как не державам, являющимся постоянными членами Совета Безопасности ООН, вести разговор на эту тему откровенно, доверительно и взаимовыгодно. Выгода очень простая: по данному направлению – это предотвращение терактов. Однако взаимодействие даже на нём было свёрнуто по инициативе Великобритании, не говорю уже про контакты на других уровнях. Наша позиция чёткая, последовательная, мы её не скрывали.

Вопрос: После референдума о независимости Курдистана были военные столкновения между Эрбилем и Багдадом. Какую роль играет Россия в урегулировании этого конфликта? Готова ли Россия помогать Эрбилю и Багдаду в поиске мирного решения проблемы?

Ответ: Мы постоянно отвечаем на вопросы по этой теме, комментируем её. Исходим из того, что данные проблемные вопросы, которые, к сожалению, иногда приводят к неприкрытому конфликту, должны решаться мирным путём, на основе внутреннего диалога в Ираке, к чему мы призывали, в частности, Багдад.

Вопрос: Несколько дней назад мы отметили печальную дату – годовщину смерти российского посла в Анкаре А.Г.Карлова. Расследование показывает, что оно было совершено «террористической организацией фетхуллахистов», которую в Турции называют ФЕТО. Недавно российские делегации, посетившую Анкару, также отметили этот факт. При этом сторонники данной организации до сих свободно и комфортно чувствуют себя в России. Будут ли против них приняты какие-либо меры?

Ответ: Ход расследования могут комментировать только соответствующие органы, ведущие следствие. Оно ведётся. К сожалению, мы не можем быть слишком открытыми в этом вопросе в силу понятных причин.

Хотела бы обратить внимание на материал, опубликованный как раз в связи трагической датой (на днях прочитала его на одном из новостных сайтов), в котором меня поразило (как было написано), что сразу после убийства посла российская сторона назвала произошедшее терактом – таким образом ненавязчиво в информационной плоскости как бы подвергается сомнению, что это теракт, подчёркивается, что это мнение исключительно российской стороны.

Ещё раз отмечу, что мы не можем в данный момент вдаваться в подробности следствия, потому что это может ему навредить, однако наша квалификация остаётся прежней: безусловно, это террористический акт. Постараюсь по возможности проинформировать Вас более подробно, если будет соответствующая информация экспертов, участвующих в расследовании.

Вопрос: Некоторое время назад Министр иностранных дел России С.В.Лавров предложил возобновить международное взаимодействие в формате «6+1» для стабилизации ситуации в Афганистане. Поступала ли реакция Вашингтона на это предложение?

Ответ: Уточню. Сейчас не располагаю такой информацией. Сегодня после брифинга поинтересуюсь на этот счёт. Ещё раз подтверждаю нашу полную готовность взаимодействовать с американскими коллегами по этой проблематике.

Мне кажется, было бы логично задавать этот вопрос американской стороне (может быть, американскому посольству или через Госдеп). Тоже с удовольствием бы послушали их публичную реакцию. Как Вы знаете, используем все возможности для обсуждения темы Афганистана в международных форматах и по двусторонним каналам.

Что касается американской позиции, то лучше обратиться к ним. Но я уточню последнее развитие событий.

Вопрос: Россия разгромила террористические организации в Сирии. Как Вы оцениваете роль Турции в этом процессе? Планируются ли с Турцией совместные шаги по восстановлению мира в регионе? Скоро Новый год и Ваш День рождения. Какое событие Вас порадовало больше всего в этом году?

Ответ: Я думаю, что вопросы об аспектах участия тех или иных стран в уничтожении боевиков, лучше задавать нашим военным экспертам. Что касается роли Турции в политическом процессе, то вы знаете, что мы активно работаем с нашими турецкими коллегами на этом направлении в различных форматах, в том числе на площадке Астаны. Здесь у нас ведется работа. Не по всем вопросам у нас идентичные взгляды, сохраняются разногласия, но мы их решаем и они решаются. Исходим из того, что роль Турции в содействии политическому урегулированию в Сирии и регионе в целом весьма значительна.

Что касается Вашего второго вопроса, то я хотела бы подумать.

Вопрос: Большая часть брифинга, как часто бывает, была посвящена отношениям России и Запада, ряду двусторонних проблем. Вы упомянули США, Украину, Польшу, Францию. Хотелось бы задать более общий вопрос. Как Вы на сегодняшний день оцениваете противостояние России с Западом? Кто в этом виноват? Всегда ли виноват Запад или есть все же доля самокритики в России относительно того, что эти проблемы вызваны не всегда другими?

Ответ: Во-первых, самая значительная часть была посвящена проблематике Сирии, региона Ближнего Востока и Северной Африки. Если говорить объективно – это было самой значительной частью. Давайте это хотя бы признаем.

Во-вторых, интересная постановка вопроса – «все ли, что говорит Запад в отношении России, вы отметаете или доля самокритики у вас присутствует». Почему так ставится вопрос? Причем здесь самокритика, критика России со стороны Запада? Почему мы должны именно так рассматривать этот вопрос? Когда мы не были самокритичными? Мне кажется, вообще нет более самокритичного народа, нежели мы. Кто готов сам себя критиковать с утра до ночи, на мой взгляд, так это наш народ. Ко мне подходят многие иностранные журналисты, вы не поверите, в основном из Азии, с Кавказа, Ближнего Востока и спрашивают, почему мы позволяем себя так критиковать и почему критикуем сами себя так, как никто нас не критикует. Посмотрите наши передачи, ток-шоу, заявления, которые делаются. Мы постоянно «копаемся» в себе, в собственной истории, в настоящем, у нас постоянно присутствует критический взгляд на самих себя. Не знаю другой страны, которая постоянно бы себя критиковала, больше, чем ее критикует кто-либо.

Что касается наших ответов на критику западных коллег, то здесь дело не в том, что у нас нет признания собственных проблем, а в том, что мы все время говорим о том, что хотим сами разбираться с ними. Спасибо за то, что вы обращаете на них наше внимание, но, во-первых, у вас есть собственные проблемы, которые в пылу вашего внимания к нашим почему-то остаются нерешенными. А во-вторых, мы сами прекрасно можем разобраться. Многие вопросы действительно удается решать намного успешнее без вовлеченности западных коллег, чем когда они пытаются вмешаться в наши внутренние дела.

Относительно глобального противостояния, как Вы выразились. Мне кажется, что это не противостояние, а попытка, с одной стороны, противодействовать колоссальной информационной кампании, неприкрытым попыткам изоляции и сдерживания, которые никто тоже не скрывает, а с другой стороны, причем в равной степени, - призвать коллег к взаимодействию и сотрудничеству. Честно говоря, непростая задача постоянно отвечать на попытки реализации изоляционистского подхода в отношении России, но при этом протягивать руку дружбы, сотрудничества и взаимодействия. Найдите еще такое государство, которое будет все время взывать к взаимодействию и сотрудничеству, указывать на то, что у нас назрело большое количество общих проблем для решения, не обращая внимания и постоянно уклоняясь от попыток нас уколоть, иногда даже и совершить с нами что-нибудь более серьезное.

Возвращаясь к основной части, которой был посвящен брифинг (по понятным причинам, ситуации в Сирии) – вот пример того, как мы противодействовали (пытались это делать) фактическим попыткам дестабилизации ситуации в регионе нашими западными коллегами. Например, снабжение оружием боевиков, поддержка экстремистов финансово, морально, информационно. При этом было постоянное приглашение к диалогу и совместным действиями. Пожалуйста, конкретный пример. Вспомните, мы подверглись колоссальной критике после начала операции ВКС. А что этому предшествовало? Предшествовало выступление на трибуне Генеральной ассамблеи ООН Президента России В.В.Путина, который предложил совместным фронтом выступить против террористов в Сирии и в целом в регионе. Это было предложение, подкрепленное готовностью к практическим шагам как «на земле», так и в сфере выработки соответствующей правовой базы. Оно осталось без ответа. Только после того, как были соблюдены все формальности, когда Россия пошла на все возможные предложения, озвучила их публично, за «закрытыми дверями», после того, как мы не получили никакой положительной реакции, началась операция ВКС. Нужно было спасать ситуацию, наводить порядок и сделать так, чтобы террористическое засилье не распространялось, «не вывалилось» за территорию региона и не пришло к нам. Это один из конкретных примеров и таких очень много.

Пролистайте за пару лет материалы Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности и посмотрите, кто занимался конфронтацией. Ей занимались до, во время и после 2014 года. Все это время Россия призывала к совместным действиям. И так было всегда.

Вопрос: Почему?

Ответ: Это вопрос не совсем к нам, а к мотивации наших западных партнёров. Где-то они ее не скрывали. В частности, на протяжении нескольких лет весь мир слышал о «новаторстве» в подходах США к международным отношениям в виде собственной исключительности. Это пример мотивации одной политической группировки. В тоже время были, наверное, и другие мотивации, в том числе возможная попытка политики сдерживания в отношении России, учитывая обороты, темпы развития, которые набирало государство. Возможно, этого никто не ожидал, это не вписывалось в планы.

Это очень масштабный и долгий разговор. Вопрос не совсем к нам. Не наши действия вызывали вопросы. Еще раз повторю, что касается самокритики, почитайте наши газеты, посмотрите наше телевидение, поговорите с политологами. Вот, где пласт регулярной, постоянной самокритики по внутренним делам, по внешней политике.

Вопрос: Вчера Еврокомиссия начала в отношении Польши активацию седьмой статьи, подразумевающей ряд санкций. Что вы думаете по этому поводу? Есть мнение, что это может также повлиять на отношения России и Польши.

Ответ: Это отношения меду Брюсселем и Варшавой, это ваша внутрисемейная история. Мы соседи. Во внутрисемейные дела не вмешиваемся.

Вопрос: Я знаю, что это прямо не касается России, но есть факты. Как Вы можете это прокомментировать?

Ответ: Я думаю, что это отношения Варшавы и Брюсселя. Тут нет никакого повода для комментария. Вы должны сами решать проблемы в вашей есовской семье. Надеемся, что все решите и преодолеете. Главное, чтобы не было двойных стандартов. Это наша излюбленная позиция.

Вопрос: Думаете ли Вы, что Польша может пойти по тому же пути, по которому пошла Венгрия?

Ответ: А по какому пути пошли венгры? Сдайте нам карты.

Вопрос: У них отношения с Россией лучше, чем у Польши.

Ответ: То есть Вы считаете, что в некой турбулентности по ряду вопросов между Варшавой и Брюсселем может наметиться какой-то путь сближения Варшавы с Москвой? Нет, мы в это не играем. Мы еще раз говорим, что внутрисемейные отношения должны решаться внутри Евросоюза.

Что касается отношений России с Венгрией, то они не строятся на противоречиях одной стороны с другой. Выстраиваем отношения с Польшей, как и другими европейскими странами, понимая, что они являются органичной частью Евросоюза. Но мы также имеем с ними отношения и на двусторонней основе. Мы видим, как политика санкционного давления на Россию, попытки целого ряда стран Евросоюза поддерживать изоляционистские тенденции в отношении нашей страны, распространяемые из Вашингтона, не принимаются другими странами ЕС. Это неединичные примеры. Не одна страна считает эту политику странной, где-то ущербной и уж точно не приносящей дополнительных бонусов Евросоюзу и его членам. Это очевидно. Об этом говорят европейские политики – и те, кто у власти, и те, кто входит в политический истеблишмент. Цифры, темпы экономического роста, внутренние показатели свидетельствуют о том, что санкционная политика не принесла Евросоюзу никаких бонусов. Она вредит отношениям не с Москвой, а непосредственно между странами Евросоюза.

Я не думаю, что в каких-то временных или долгосрочных разногласиях стран-членов ЕС с Брюсселем следует искать выгоду для Москвы. Этим точно никто заниматься не будет. Мы открыто, без использования разногласий предлагаем взаимодействовать как по линии Россия-ЕС, так и на двусторонней основе с отдельными членами Евросоюза. Мы говорим о возможностях, которые у нас есть и были вплоть до введения этих санкционных мер, об упущенной выгоде для Евросоюза и России с их введением.

Мы достигли очень высокого уровня взаимодействия в экономическом и политическом планах с Брюсселем в целом и с отдельными странами Евросоюза в частности. У нас были огромные перспективы для наращивания этих возможностей. К сожалению, поддавшись влиянию Вашингтона, ЕС ударил сам по себе и уж точно от этого не выиграл, а скорее по-крупному проиграл. Мы в этом смысле открыты и честны, не используем противоречия, которые есть, а открыто заявляем о том, что готовы взаимодействовать. Для чего нам ждать, когда у кого-то испортятся отношения или появятся проблемные вопросы? Мы на протяжении нескольких лет в переговорах с польскими коллегами, с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ф.Могерини говорили, что необходимо взаимодействовать по целому ряду направлений. Ждать, когда у кого-то наступят проблемные времена, нет никакого смысла. Мало того, примером взаимодействия с целым рядом западных государств, несмотря на санкционные меры, мы показываем, что даже сохраняя различия во взглядах на ряд проблем, мы все-таки можем находить взаимную пользу от взаимодействия.

Мы не сидим и не ждем, когда у кого-то наметятся проблемы, и чтобы потом потирать руки. Это не нужно никому. Открыто, четко заявляем о наших интересах. Приглашаем к сотрудничеству и взаимодействию.

Вопрос: В 2018 г. в состав СБ ООН в качестве непостоянного члена войдет Кувейт. Есть ли какие-то совместные проекты между Россией и Кувейтом по региону Ближнего Востока и Северной Африки, которые запланированы на этот год?

Ответ: Со всеми странами, кто является членом СБ ООН и избран туда на непостоянной основе, российская делегация поддерживает диалог по проблематике всех тем, которые стоят на повестке Организации. Это нормальный и естественный процесс.

Что касается диалога России с Кувейтом, чуть позже буду готова предоставить Вам дополнительную подробную информацию на этот счет.

Вопрос: В 2018 г. мы будем праздновать 140-ю годовщину освобождения Болгарии от Османского владычества. Получал ли Министр иностранных дел России С.В.Лавров приглашение от своего болгарского коллеги принять участие в этих мероприятиях?

Ответ: Уточню ответ на этот вопрос.

Вопрос: Прошу обратить внимание на Памятник-часовню героям Плевны. Он нуждается в ремонте, о чем писали также журналисты «Интерфакса».

Ответ: Посмотрю, что можно сделать.

Вопрос: Недавно была опубликована Стратегия национальной безопасности США. Россия и Китай в ней были указаны как главные угрозы для этой страны. Как мне показалось, Россия на это отреагировала как-то очень мягко. С чем это связано?

Ответ: Наша реакция была достаточно прямолинейной. Посмотрите на комментарий заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова. Он опубликован на сайте и давался по другим каналам. Я об этом также сегодня говорила.

Могу с Вами согласиться в том, что уже наступает некая усталость от однотипных, гротескных шагов и действий, которые мы видим со стороны Вашингтона, и которые явно лоббируются там определенными силами.

Мне кажется, что в наших заявлениях скользит некая утомленность от однотипного подхода тех, кто полагает, что разрушение двусторонних отношений будет кому-то выгодно. Но мягкой нашу реакцию назвать я не могу. Мы уже на автомате начинаем комментировать эти заезженные тезисы в духе того, что Россия – враг, повлияла на выборы, что русские хакеры сделали то-то, что везде «рука Кремля». Это все настолько штампуется, идет через запятую, что все уже перестали этому удивляться и воспринимать серьезно. Все понимают, что есть набор тезисов, которые можно просто переставлять местами. Смысла и практической отдачи в этом нет никаких.

Если раньше хотели напугать, то теперь поняли, что напугать не получается, что люди, которые оказались в санкционных списках США, по этому поводу, мягко скажем, не горюют, что от всей этой политики давления есть усталость, что это не идет на пользу. Мы постоянно предлагаем взаимодействие и сотрудничество, но при этом наша позиция остается весьма четкой и прямолинейной.

Помимо всего прочего эту концепцию нужно было еще изучить и проанализировать. Думаю, что более развернутый комментарий мы дадим дополнительно. Это большой документ, он имеет различные направления, и наши эксперты этим занимаются. Дополнительными, более углубленными оценками мы поделимся.

Вопрос: До 1914 г. Православная церковь в Иерусалиме имела больше 100 православных школ и другой недвижимости. Будет ли Россия защищать права православной церкви?

Ответ: Россия это делает регулярно. Если Вы хотите уточнить статус собственности, объектов, находящихся в ведении РПЦ, готова это сделать. Тема очень интересная. На следующем брифинге обязательно предоставлю подробную информацию.

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